Comme d’habitude, l’équipe nationale guinéenne (Syli national) n’a pas pu franchir les huitièmes de finale de la CAN 2021 au Cameroun. Après cette élimination, presque tous les joueurs ont regagné leurs clubs respectifs sans passer par Conakry. Un acte que beaucoup de guinéens continuent de fustiger.

Interrogé par notre rédaction, l’ancien international guinéen, Lucien Guilao, a bien voulu se prononcer sur nos questions. Lisez !

Mediaguinee : Après l’élimination du Syli national, il n’y a que trois joueurs qui ont regagné Conakry. Tous les autres ont rejoint leurs clubs. Comment appréciez-vous ce comportement ?

Lucien Guilao : Il est vrai qu´il aurait été bien que les jeunes reviennent ici avant de rejoindre leurs clubs respectifs, surtout qu´en partant le Président de la Transition le colonel Mamady Doumbouya leur a dit » Vous partez en équipe, revenez en équipe. Mais à la décharge des joueurs il faut préciser qu´il y a un règlement qui régit la mise à disposition des joueurs à leur fédération ainsi que le retour des joueurs dans leurs clubs respectifs. Il me semble que ce délai varie en fonction des régions où le match s´est joué et varie entre 48 et 72 heures. Autant les clubs sont obligés de mettre les joueurs à la disposition des fédérations, autant celles ci sont tenues par le règlement à rendre les joueurs à leur club dès après le match. C´est comme ça que ça s´est toujours passé. Cependant il arrive que des clubs accordent des permissions à leur joueur selon les cas. Si le Syli National avait gagné la CAN par exemple, il est presque sûr que Liverpool aurait permis à Naby Keita de passer par Conakry pour y être accueilli en triomphe.

Lors du dernier conseil des Ministres, le président de la transition a instruit son ministre des Sports de miser sur l’encadrement des joueurs locaux afin d’avoir une bonne équipe nationale. Pensez-vous que la meilleure approche ?

Lucien Guilao : L’approche n´est pas mal et c’est bien pour ça que la CAF a créé le CHAN. Par contre, il faut bien cerner le contexte et se poser les bonnes questions pour travailler sur le long terme. Aujourd’hui, les jeunes talents ont tous envie de s’expatrier, ce n´est pas propre à la Guinée. Quand on regarde des joueurs comme Mo Sala, Sadio Mané, Vincent Aboubacar, ils évoluent tous dans des clubs étrangers mais ils donneraient leur vie pour leur équipe nationale. En leur temps, Titi Camara, Feidouno, Eto´o et Drogba, c’était pareil, ils se donnaient à sueur et à sang pour leur équipe nationale. Aujourd’hui au Syli, pendant les 3 matchs de cette CAN, je n’ai pas vu Amadou Diawara avec la rage de vaincre qu´il a lorsqu´il jouait à Naples ou à Rome, j´ai eu l´impression qu´il avait pris 20 ans de plus. En Guinée, nous manquons de compétitions et sans compétitions nous ne pourrons jamais fabriquer des compétiteurs. Figurez-vous que la saison dernière nous avons été incapables d´organiser la Coupe nationale. On a eu qu´une seule compétition, le championnat national. Je pense que pour maintenir nos jeunes talents ici, il faut améliorer la gouvernance du football, se doter du minimum d´infrastructures de proximité, miser sur la formation, formation des formateurs éducateurs, jeunes talents, des compétitions à tous les niveaux d´âge. Il faut aussi changer le système de management de nos équipes nationales, quand on sait que la sélection des joueurs est souvent entachée par la corruption. On ne le répétera jamais assez, ne doivent être appelés en sélection que les meilleurs, peu importe qu´ils évoluent en Guinée ou en Europe.

Pensez vous le CONOR aura ou pourra normaliser et mettre les bases pour une meilleure gestion de notre football ?

Lucien Guilao : A partir de l´instant où il s’est engagé à le faire, et que des personnes ont été recrutées pour leurs compétences afin que la normalisation se passe, on doit leur faire confiance à 1000%. De toutes les façons, moi j´y crois.

Propos recueillis par Youssouf Keita

+224 622285400