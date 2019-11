Miss Guinée Canada 2019 : la 2è dauphine, Aicha Traoré ambitionne d’aider financièrement les personnes atteintes de l’anémie falciforme en Guinée !

Récemment élue 2ème dauphine de Miss Guinée Canada 2019, Aicha TRAORE, âgée de 18 ans se fixe pour défi de participer à l’amélioration de la santé de ses compatriotes.

La fondation Uni contre l’anémie en collaboration avec le Bled Resto Lounge, organise à Montréal au Canada le 07 décembre 2019 une soirée de levée de fonds pour assister aux personnes malades de Drépanocytose. Les fonds seront donnés à Conakry en janvier 2020 au centre Médical S.O.S Drépano, pour la prise en charge des personnes atteintes de Drépanocytose. Une maladie génitale et héréditaire la plus répandue dans le monde. Mais plus de la moitié des malades et des porteurs sains se trouvent en Afrique subsaharienne dont la Guinée. La maladie est très mal connue, à la fois des populations et des agents de santé.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), deux cent mille des trois cent mille naissances des cas sont répertoriés en Afrique et 80 pour cent des malades atteints par l’anémie falciforme sont d’origines africaines. La Guinée fait partie de ces pays dont l’anémie falciforme fait des victimes et constitue un véritable problème de santé publique. Dans des hôpitaux guinéens, les premières crises liées à la Drépanocytose sont considérées par certains agents de santé comme des crises liées au palu.

La 2ème dauphine de Miss Guinée Canada 2019, porteur de ce projet, est elle-même Drépanocytaire. « En 2009, j’étais venu à Conakry pour mes vacances, lors de mon séjour, je suis tombée malade et rapidement transportée en urgence à l’hôpital Donka. Dès mon arrivée en catastrophe, devant des médecins et agents de santé, ma maladie sans diagnostic réel a été considérée comme un paludisme grave. Subitement, j’ai été soumise à une perfusion accompagnée par des convulsions. J’ai eu la vie sauve, grâce à un ami de mon père qui est venu tirer le sérum et signalé aux médecins que je souffre de la drépanocytose », témoigne Aicha TRAORE. Cette triste réalité motive la 2ème dauphine de Miss Guinée Canada 2019 à aider des guinéens pour sauver des vies. Elle invite cependant la communauté guinéenne vivant au Canada et aux États Unis d’Amérique de participer massivement à cette 1ère édition, organisée par sa fondation« Uni contre l’Anémie »,le 7 décembre prochain à l’espace VIP du Bled Resto Lounge 2112 rue Saint-Denis, H2X, 3K9, (Métro Sherbrooke) pour aider les personnes atteintes de Drépanocytose en Guinée.