Miss monde : Cellou Dalein appelle à voter Saran Bah

La guinéenne, Néné Mariama Saran Bah plus connue sous le nom de Saran Bah va représenter la Guinée à l’élection Miss monde.

Ce mercredi 17 novembre, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a, à travers ses réseaux sociaux appelé à voter pour la représentante de la Guinée.

« La beauté guinéenne au sommet. La fierté guinéenne dans Miss Monde. Saran Bah doit gagner, parce que c’est la Guinée qui gagne et qui brille sur la scène internationale.

Alors téléchargez l’application Mob Star et votez pour notre étoile », a appelé Cellou Dalein Diallo.

L’élection Miss Monde se déroulera du 21 novembre au 16 décembre 2021, à Porto Rico, en Amérique latine.

Sadjo Bah