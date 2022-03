Mission Cedeao-Unowas à Conakry : le message des diplomates au colonel Doumbouya…

Arrivée dimanche à Conakry pour faire « le point des activités menées par le CNRD », la délégation de la CEDEAO et des Nations Unies composée du président de la Commission, Jean-Claude Kassi Brou et du représentant du Bureau des Nations-Unies pour l’Afrique de l’Ouest, le Sahel, Mahamat Saleh Annadif et de la ministre des Affaires Etrangères du Ghana s’est entretenue lundi avec plusieurs acteurs et partenaires dont les diplomates accrédités en Guinée.

De source diplomatique, la rencontre avec ces diplomates s’est déroulée dans un climat de convivialité qui a d’ailleurs permis d’exposer sans langue de bois certaines préoccupations parmi lesquelles il y a l’instauration du dialogue entre les acteurs guinéens.

« Nous avons chargé la mission conjointe de dire au président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya de créer un cadre de dialogue avec tous les acteurs y compris la classe politique », confie un diplomate en poste à Conakry.

La mission conjointe Cedeao-Unowas a quitté Conakry sans même rencontrer la presse pour livrer le contenu de son communiqué final.

Youssouf Keita