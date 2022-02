Mission conjointe Cedeao-Onu à Conakry : « faire le point des activités menées par le CNRD »

Comme attendu, la délégation de la CEDEAO et des NATIONS UNIES composée du président de la Commission, Jean-Claude Kassi et du représentant du Bureau des Nations-Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Annadif a été accueillie par le ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, ce dimanche à l’aéroport International Ahmed Sékou Touré.





A sa descente d’avion, Mahamat Saleh Annadif, a expliqué l’objectif de leur visite en Guinée : « cette présence est de faire une mise au point des actions menées par le CNRD depuis sa prise du pouvoir. Nous sommes là pour continuer les échanges que nous avons tenus avec les autorités de la transition. Certains nombres de choses ont été accomplies et au cours du sommet de la CEDEAO, ces questions ont été abordées. Les Nations unies viennent à l’appui à la sous-région, notamment à la CEDEAO. Donc nous avons jugé que cette mission conjointe vienne point nommé pour faire le point », a déclaré le représentant du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest.



Pour sa part, Jean Claude Kassi a fait savoir que cette mission est de voir ce qui a été fait, « certains nombres d’actions ont été menées avec les autorités, voir un peu là où nous en sommes. Nous allons avoir des entretiens et tirer les points ».





Prenant la parole, le ministre des affaires étrangères qui a accueilli la délégation a déploré la situation actuelle que vit la Guinée.

« La Guinée dans sa transition reste avec ses frères, nous rendons la main à la CEDEAO et l’Union Africaine pour que ça soit la dernière transition guinéenne avec leur appui et aide », a indiqué Dr Morissanda Kouyaté.

La délégation conjointe aura une rencontre avec le président de la transition ce lundi



Mariame Mayi Cissé