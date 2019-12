Mission d’anciens présidents en Guinée : ‘’tous les démocrates du monde sont contre le 3è mandat (Ousmane Kaba)

Au cours de l’assemblée générale de son parti, le président du Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES), Dr Ousmane Kaba a parlé samedi de l’importance de la présence des anciens présidents Nigérian et béninois en République de Guinée. Selon l’ancien ministre, cette visite est un grand signal pour les promoteurs de la nouvelle constitution et du troisième mandat face au refus de la CEDEAO de cautionner une violation des règles et articles prescrits dans la constitution.

‘’ Vous avez vu cette semaine, nous avons eu la visite de deux anciens présidents africains de la CEDEAO. Il s’agit de l’ancien président nigérian et béninois. Ce sont deux personnes sages qui sont venues pourquoi en Guinée ? Au moins pour deux choses. La première, leur présence signifie qu’on peut être un ancien président et continuer de jouer un rôle positif dans son pays et en Afrique. C’est d’abord un gros symbole. Deuxièmement, ils sont venus dire que la CEDEAO et les pays africains ne vont pas accepter que la Guinée soit déstabilisée. Parce que si notre pays est déstabilisé, c’est toute l’Afrique de l’Ouest qui va être déstabilisée. Et, je rappelle toujours que tous les Africains sont frères. Ce qui se passe dans notre pays ne laisse personne indifférent dans la sous-région. C’est la raison pour laquelle, Les gens de la CEDEAO ont, à plusieurs fois, exprimé leur opposition au tripatouillage de la constitution et au troisième mandat. C’est très important. L’union africaine, c’est la même chose. Tous les démocrates du monde sont contre le changement de la constitution et le troisième mandat. Donc, c’est un témoignage très fort’’ a-t-il dit. Appréciant ainsi la démarche du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) qui regroupe en son sein des activistes de la société civile et opposants au changement de constitution en Guinée.

Mohamed Cissé

