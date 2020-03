Mission de Conakry : le président du Ghana pourrait faire partie...

La liste des chefs d’Etat de la sous-région devant venir à Conakry pour rencontrer leur homologue guinéen pourrait changer à tout moment. En tout cas, c’est ce que nous indiquent nos sources. Le président du Ghana Nana Akufo-Addo pourrait faire partie de la délégation ouest-africaine attendue à Conakry demain mardi pour tenter de réintégrer l’opposition dans le processus électoral.

Alpha Condé qui semble être en position de force pour avoir accepté de reporter la date du 11 mars et reçu une mission d’experts de la Cedeao pour l’audit du fichier électoral à plusieurs cartes en main : accepter l’opposition sans découpler les élections (législatives et le référendum), organiser le référendum et reporter les législatives, ou refuser d’intégrer l’opposition et organiser les deux scrutins dimanche prochain pour ne pas affaiblir la Mouvance.

De sources généralement bien informées, on apprend que les chefs d’Etat africains ne demanderont pas le retrait du référendum, contesté par le FNDC, mais si cher à Alpha Condé.

Focus de Mediaguinee