Mission mixte en Guinée : ‘’c’est une mission de solidarité’’ (Mamadi Touré des AE)

Présent ce vendredi, 2 octobre 2020, à la place des martyrs pour participer au dépôt de la gerbe de fleurs à la mémoire des pères de l’indépendance nationale, le ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger, Mamadi Touré s’est prononcé sur la présence en Guinée de la mission mixte composée des représentants de la Cedeao, de l’Union africaine et de l’Onu ainsi que quatre ministres des Affaires étrangères (AE) conduite par le président de la commission de la Cedeao, Jean-Claude Kassi Brou

Selon lui, ladite mission mixte est avant tout une mission de solidarité. « La délégation mixte est venue me rencontrer hier très tôt le matin, avant d’aller à la Présidence. C’est vrai qu’il s’agit d’une mission de diplomatie préventive parce que nous allons bientôt à l’élection présidentielle. Mais c’est avant une mission de solidarité non seulement de la CEDEAO mais de l’Union Africaine et des Nations Unies pour venir accompagner la Guinée en rencontrer tous les acteurs politiques et de créer les meilleures conditions possibles pour une élection libre, transparente et apaisée. »

S’agissant de la célébration du 62è anniversaire de l’accession de la Guinée à l’indépendance nationale, il s’est réjoui en ces termes :

« Il faut toujours voir cette fête d’indépendance comme cette date historique pour le peuple de Guinée. C’est la date à laquelle est née la première république. Nous sommes très fiers de notre passé et nous sommes très fiers de la décision que le peuple avait prise en 1958. C’est-à-dire le 28 septembre d’abord et ensuite le 2 octobre. Nous sommes très fiers d’avoir pris cette décision et je pense qu’aujourd’hui et plus que jamais, la Guinée a besoin de l’unité nationale qui a caractérisé cette prise de décision. Parce que c’était au-delà de toutes les considérations. Le peuple s’est levé comme un seul homme et a décidé de prendre son destin en main. Evidemment, il y a eu beaucoup de difficultés que nous avons connues, mais c’était la bonne décision et nous sommes fiers. Ce jour est donc un jour de fierté pour nous. »

Youssouf Keita

+224 666487130