Missira (Kankan) : un jeune homme d’une vingtaine d’années retrouvé mort

Dans la soirée du jeudi 19 novembre 2020, le corps sans vie d’un jeune homme d’une vingtaine d’années a été retrouvé au secteur 7 de Missira, quartier périphérique de la ville de Kankan, situé sur la nationale Kankan-Conakry. La victime se nomme Ousmane Diallo.

Rencontré à son domicile, Laye Kourouma, chef du secteur 7 où a été retrouvé le corps, dit avoir informé la communauté dont est issu le jeune pour se charger de la dépouille.

« J’ai informé le chef de la communauté peulh pour la levée du corps, jusqu’à présent aucun membre de sa famille n’a été retrouvé. Donc je vais aussi partir à la mairie pour la situation voir ce que nous pouvons faire », a-t-il dit.

Avant que les autorités du quartier ne soient informées de la situation, un passant aurait aperçu le corps et les a informées. Son nom, Sékou Traoré. Il explique :

« Hier matin, j’étais de passage, j’ai trouvé cet homme couché par terre ici, comme c’est un être humain, j’ai tout fait pour l’aider parce qu’il n’avait pas de moyens, j’ai même acheté des produits. Ce matin, je suis allé voir le chef de secteur pour qu’on l’envoie à l’hôpital, mais il était absent. Directement, je me suis dirigé à la protection civile et la Croix-Rouge aucune suite favorable. Dans la journée, nous avons trouvé qu’il est mort, et pourtant il se portait bien. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé».

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.