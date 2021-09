M’mah Touré, artiste chanteuse : « j’ai fait un rêve concernant le pays…. »

L’artiste chanteuse, M’ mah Touré, multiplie ses sorties concernant ses rêves. Après la prédilection du coup d’Etat en Guinée et de la maladie d’un jeune militaire, hier lundi 27septembre 2021, elle a dans une vidéo qui se trouve sur sa page Facebook demandé à la population guinéenne de faire un sacrifice. En jetant 7 arachides non décortiquées dans la rue. Et aux dirigeants de chaque mosquée d’enlever des noix de colas afin d’éviter qu’il y ait bain de sang en Guinée.

« J’ai fait un rêve concernant le pays et que Dieu nous préserve des conséquences de ce rêve. Vous devez faire un sacrifice dans chaque concession. Il y a une situation qui doit arriver en Guinée et il y aura effusion de sang. Donc, c’est pour éviter cela que je suis venue vous parler. S’il vous plaît, population de Conakry… enlevez-moi vite ce sacrifice. Chaque foyer doit jeter 7 arachides non décortiquées dans la rue afin que les voitures qui passent dessus puissent les décortiquer pour diminuer les pourparlers en Guinée. Faites cela et ne regardez pas. Sinon cela ne serait pas bon. Dans mon rêve, j’ai vu deux corps. Celui d’une femme et d’un homme. Et ce ne sont pas des enfants.(…) Et je dirais aussi aux différents dirigeants des grandes mosquées de Guinée de prier pour la Guinée. Et d’enlever ces 7 noix de colas dans toutes les mosquées de Conakry, jusqu’à Forecariah. Et pour le pays. Je parle à la population guinéenne, si vous n’enlevez pas ce sacrifice, ce n’est pas bon », a-t-elle dit.

M’mah TOURÉ dit qu’elle ne gardera pas ses rêves pour elle seule. Elle demande donc au peuple de Guinée de prendre ses prédictions au sérieux.

Christine Finda Kamano