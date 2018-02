Mme Sidibé Fatoumata Kaba nommée ambassadeur, représentante permanente de la Guinée auprès des Nations Unies

Dans un décret lu jeudi à la télévision nationale, le président Alpha Condé a nommé Madame Sidibé Fatoumata Kaba, ambassadeur, représentante permanente de la République de Guinée auprès de l’Organisation des Nations unies (ONU) avec résidence à New York.

Diplomate chevronnée, femme de poigne et de boulot, Mme Sidibé était jusque-là ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Éthiopie et représentante permanente de la Guinée à l’Union Africaine (UA).

En poste à Addis-Abeba depuis avril 2013, Fatoumata Kaba, ancienne ministre des Affaires étrangères, a dirigé avec dextérité la chancellerie. Sa nouvelle fonction est donc la récompense d’un talent au service des relations internationales.

Mediaguinee

