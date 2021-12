Mme Sy Mariama Diallo nommée à la tête du CONOR : ‘’il faut la féliciter et l’accompagner’’ (Lucien Guilao)

La FIFA a dévoilé tard dans la soirée du mardi 30 novembre 2021, la liste des personnalités devant diriger les affaires à la tête de l’instance du football en Guinée. L’équipe composée de quatre membres sera dirigée par Mariama Sy Diallo, ancienne ministre du tourisme, de l’hôtellerie et de l’artisanat. Le journaliste sportif, Séga Diallo est nommé vice-président du CONOR. Les deux autres membres sont Mohamed Sidiki Sylla et Ousmane Diawara.

Interrogé ce mercredi, l’ancien international du Syli national, Lucien Beindou Guilao a bien voulu s’exprimer sur cette décision prise par l’instance internationale du football. Lisez !

Mediaguinee : la Fifa vient de procéder à la nomination des membres du CONOR. En tant que connaisseur du cuir rond, quel constat faites-vous ?

Lucien Guilao : le constat que je fais, c´est que vu la composition de ce CONOR, la FIFA a dû privilégier d´autres critères tels que la capacité managériale, les compétences juridiques.

Vous souhaiteriez que ce CONOR soit dirigé par un ancien footballeur qui a des compétences. Il sera finalement présidé par Mme Sy Mariama Diallo jugée par de nombreux observateurs comme une profane en la matière. Qu’en pensez-vous ?

Oui, mais vous savez que tous les anciens footballeurs ayant des compétences managériales sont candidats et ne peuvent donc pas diriger ou être membre du CONOR. Maintenant que Madame Sy Mariama Diallo a été nommée Présidente du CONOR, il faut la féliciter et l´accompagner. De toutes les façons, je l´a connais pour avoir été dans le même gouvernement qu´elle. De toutes les manières, il faut que l´on dépassionne et dépersonnalise le débat et se focaliser sur l´essentiel qui est de normaliser la gestion de la Féguifoot.

Youssouf Keita