Mode : les organisateurs du Runway Fashion Show annoncent déjà les couleurs de l’évènement

En prélude à la première édition du Runway Fashion Show, un évènement inédit en Guinée, le comité d’organisation a animé ce jeudi 09 décembre 2021 une conférence de presse à Conakry. L’évènement qui allie la mode et l’humanitaire a pour objectif de lever des fonds pour venir en aide aux personnes atteintes de drépanocytose, une maladie héréditaire particulièrement douloureuse qui peut être mortelle si elle n’est pas correctement prise en charge

Selon des statistiques publiées par l’hôpital national de Donka, la Guinée ferait partie des pays les plus touchés par la drépanocytose avec 20% de la population atteinte. Pourtant, elle fait face à des difficultés de diagnostic et d’accès aux médicaments essentiels pour les patients drépanocytaires dont certains sont poussés à l’exode médical vers d’autres pays de la sous-région.

Ancien mannequin et également patiente drépanocytaire de type SS, Aïchatou Diallo, la cheffe du projet Runway a décidé d’utiliser son savoir-faire à travers l’organisation de cet évènement de mode pour soutenir et accompagner les patients drépanocytaires issus de milieux défavorisés.

Aïchatou Diallo, organisatrice



« Le Runway Fashion Show est un évènement de mode au service de l’engagement social. Notre objectif, c’est à travers la mode, de lever des fonds pour pouvoir venir en aide aux personnes atteintes de drépanocytose en Guinée. Et dans les prochaines 72 heures nous avons plusieurs activités. La première va être le 11 décembre au chapiteau du palais du peuple. Elle aura pour mission de permettre l’expression de la créativité africaine, on a sur cet évènement, une dizaine de pays qui sont représentés par 15 designers qui vont venir présenter leur collection, que ça soit en accessoires ou en tenues. Nous aurons aussi une prestation artistique avec nos talentueux Soul Bang’s et Manamba Kanté, nous avons aussi une prestation d’un humoriste qui n’est plus à présenter qui est Mamadou Thug. Ensuite, le dimanche 12 décembre, nous avons une exposition vente qui va permettre à tous ces créateurs, tous ces artisans qui ont participé à cet évènement, de créer un espace de vente de leurs créations afin de permettre à tout le monde d’acheter et partir avec l’excellence de l’Afrique et de la Guinée particulièrement », a-t-elle expliqué.

Présente à la conférence, la Directrice Générale de l’Agence Guinéenne de Spectacle Sayon Bamba, a rappelé l’importance pour le département guinéen de la culture d’accompagner cet événement.

Sayon bamba, la DG de l’AGS



« Cette année le monde du spectacle a été beaucoup affecté par la pandémie de COVID-19. Être solidaire d’une autre maladie qui ravage, je vous rappelle qu’il y a 20% de la population qui souffre de cette maladie la drépanocytose. Donc c’est important d’avoir ce geste humanitaire vis-à-vis des malades, mais aussi des populations pour les aider parce que le monde du spectacle est un monde transversale. Nous pouvons aider à faire passer beaucoup d’informations et c’est avec beaucoup de plaisir que nous sommes là et que nous encourageons cette initiative », a-t-elle déclaré.

Le Runway Fashion Show, c’est aussi des ateliers de formation et d’échanges pour le corps médical guinéen avec d’autres médecins africains et européens sur la prise en charge de la douleur par exemple ou sur la prise en charge urgente d’un patient drépanocytaire. Accompagné de sa consœur Dr Faty, Dr Habib Diop, médecin chirurgien est venu du Sénégal pour prendre part à cet évènement.

Docteur Habib Diop



« Cet évènement m’intéresse sur le volet médical et humanitaire. L’objectif de cet événement, c’est de lever des fonds pour aider la population, les enfants, à avoir des vaccins et nous en tant que médecin, partenaire nous sommes venus à cet évènement pour apporter notre soutien que ça soit des prises en charge des patients. On prévoit aussi des volets formation dans la prise en charge des malades, que ça soit des médecins ici en Guinée ou au Sénégal », dira-t-il.

Initialement prévu sur 3 jours, le comité d’organisation de l’évènement annonce qu’il ne se tiendra finalement que sur 2 jours notamment à cause du Covid-19 détecté chez 4 des stylistes étrangers. D’où l’annulation de la soirée du vendredi 10 décembre prévue à l’hôtel Noom.

Maciré Camara

+224 628 112 098