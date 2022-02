Modèles de réussite et entrepreneuriat : « Réussir en Guinée c’est possible » (KATALA 224)

L’agence de communication et d’événementiel More & More à travers la structure KATALA 224, a tenu ce mercredi 16 février 2022, la toute première conférence, à l’endroit des jeunes étudiants de L’université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC). Cette rencontre d’échange entre les responsables de Katala 224, les nominés des éditions précédentes et les étudiants a eu lieu dans la salle de conférence de ladite université, à Dixinn, sous le thème « Réussir en Guinée c’est possible »

Mme Haba Elise Koïvogui, Commissaire générale de KATALA 224, a lors de son intervention, fait savoir que cette conférence est le début d’une série qu’ils ont lancée au lendemain de la prestigieuse cérémonie de couronnement organisée en novembre dernier, parce que l’objectif premier de KATALA 224 c’est d’impacter la jeunesse, de mettre en lumière les modèles de réussite, dit-elle. Avant de revenir sur les objectifs de cette conférence-débat : « Cette conférence vise à créer une plate-forme ou une connexion directe entre les étudiants et les modèles de réussite dans le but d’inspirer. Et tout ceci c’est en prélude à la journée carrière qui est prévue pour le mois de mai où on va inviter une cinquantaine d’entreprises qui vont entretenir et recruter sur place où ils vont vendre leurs produits et où il y aura une clinique des CV qui va permettre aux jeunes gens de venir parfaire leur CV et d’avoir l’assistance d’expert de recrutement », a-t-elle expliqué.

Poursuivant, elle dira ceci : « Le jeune Guinéen doit rapidement migrer vers le Guinéen de rêve qu’on veut. C’est-à-dire ce Guinéen qui est entreprenant, qui sait très bien faire son travail, se fixer de bons objectifs et faire en sorte de les atteindre ».

Nominée de la dernière édition KATALA 224, Mme Souaré Fatou Sylla, Directrice Nationale de NTIC et de l’Economie numérique au Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique, a, au sortir des deux (2) heures d’échanges, lancé un appel pressant à l’endroit des jeunes filles et dames à poursuivre leurs études. « Tout passe par la formation. À l’université, si tu fais l’économie ou la sociologie, on se bloque là on dit j’ai fait ces 2 filières. Après on rentre à la maison. Alors que aujourd’hui les NTIC c’est un plus quelle que soit l’option que tu fais (Économie, médecine et autres). C’est un outil qui est mis à disposition pour t’aider dans tes activités. Donc aujourd’hui le numérique c’est un outil transversal que tout monde doit s’approprier pour pouvoir réussir dans les activités que nous menons. Je demande aux jeunes qu’ils s’arment de volonté et de persévérance parce que sans la volonté tu ne peux pas apprendre », a-t-elle recommandé aux jeunes.

Bah Ibrahima Sory et Sekou Condé, tous étudiants à l’UGANC, ont à tour de rôle exprimé leur satisfaction par rapport à la persévérance des panelistes mais aussi par rapport aux différents messages véhiculés. « Après cette conférence, on a une idée désormais sur comment s’intégrer dans le monde professionnel et surtout comment s’y mettre pour réussir en Guinée sans quitter le pays. On a toutes les choses en Guinée pour se faire un chemin. »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08