Modèles de réussite: la 5è édition de KATALA 224 se termine en apothéose !

KATALA 224 est un évènement organisé annuellement depuis 2017 par l’agence de communication More & More.Hier samedi 20 novembre, dans un réceptif hôtelier de Conakry, il s’est tenu la cinquième édition de la cérémonie de remise de trophées dédiées à un échantillon d’hommes et de femmes guinéens dans sept catégories, symbolisant des modèles de réussite dans le pays. L’objectif de cette distinction c’est d’encourager les efforts et d’élever les ambitions de la communauté travailleuse de la Guinée.

Durant cette 5ème édition, 21 personnes qui font bouger les choses dans leurs catégories respectives (domaines du privé, du public, l’innovation, l’informel, l’entreprise, le secteur culturel et le management ) ont été nominés et 7 ont reçu des prix, suivi de la prestation de grands artistes guinéens.

La Directrice Générale Associée du comité d’organisation KATALA 224, Mme Haba Elise Koïvogui, a, à sa prise de parole devant plusieurs personnalités, réitéré que cette 5ème édition est une grande réussite parce qu’elle a eu des nominés très méritants à travers leur combativité et leur persévérance malgré les crises sanitaires, politicosiciales de ces 2 dernières années.

« Cest avec un grand plaisir et une vive conscience de l’importance de cette soirée que l’équipe d’ organisation de KATALA vous accueille ce soir pour cette cinquième édition des trophées KATALA 224. Il y a cinq ans, l’agence More and More initiait le projet KATALA dans le but d’encourager les efforts et d’élever les ambitions de la communauté travailleuse de la Guinée. Aujourd’ hui, force est de constater qu’en activant ce circuit de récompense du travail individuel des uns et des autres, KATALA contribue fortement à la production de dopamine pour cette Guinée travailleuse.Après une édition spéciale dédiée aux COVID HEROS en 2020, KATALA 224 renoue avec son traditionnel concept, mettre en lumière des modèles de réussite de l’informel au formel, du privé au public en passant par la culture. », explique la Directrice Générale.

Poursuivant, Mme Elise a rappelé que cette 5ème édition a connu beaucoup d’innovation que les précédentes. « Cette 5ème édition a un caractère spécial. Elle célèbre un nouveau type de KATALA. Des KATALA qui avec ou sans capital, avec ou sans diplôme, avec ou sans relations, créent des emplois et les préservent. », dit-elle.



Présente dans la salle, l’ancienne députée de la neuvième législature, Mentor de KATALA 224 2021, s’est mise entièrement à la disposition de la structure et a promis de l’accompagner en conseil et en ressources si nécessaire. Aux nominés, elle dira ceci: « vous êtes désormais membres d’une grande communauté ; la communauté Katala. Constituez-vous en cercle d’amis et de réseau. Bâtissez autour de vous une relation d’affaires. Chacun de vous déjà a à prendre chez l’autre qui devient de facto son client.Je compte sur vous, Nous comptons sur vous. De ce fait, je vous propose pour garantir un accompagnement efficace à la coordination de Katala la mise en place d’un fonds Katala pour l’excellence dans le domaine entrepreneurial et professionnel qui sera dédié à la formation continue de nos entrepreneurs et managers publics.De ce fait, j’apporte une modeste contribution de 20.000.000 gnf et espère que d’autres acteurs le feront. Pour bâtir une économie d’entreprise forte, il faut d’abord bâtir sa propre personnalité.Je vous garde dans le cœur J’espere que les nouvelles autorités vous accompagneront, car vous faites partie désormais de la crème guinéenne à valoriser. », a-t-elle martelé dans son discours de circonstance.



Après le vote des membres du jury, chacune de 7 catégories a reçu un prix. Ansoumane Djessira Condé, Directeur Programme à la Radiodiffusion Télévision Guinéenne, nominé dans la catégorie culturelle, a exprimé toute sa satisfaction en ces termes:

« Je suis content, très heureux d’avoir cette reconnaissance. Je crois que comme je l’ai toujours dit, je ne travaille pas pour avoir des trophées, je ne travaille pas pour être le meilleur en quoi que ce soit , moi j’ai une flamme en moi, une passion que je partage avec tout le monde dans le travail et en dehors du travail, c’est le plus important. Aujourd’hui, je suis très heureux de recevoir ce prix parce qu’à chaque fois que je regarderai ça, je me dirai que mon travail est récompensé, l’amour que je donne est récompensé. », s’est réjoui M. Condé.

Pour finir, après avoir remercié toutes les personnes présentes à ce rendez-vous, la direction générale a tenu à préciser qu’une partie des fonds récoltés sera redéployée dans les centres d’orphelinat pour un meilleur accompagnement. Sur place, un chèque a été remis à l’orphelinat SOS village d’enfants.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08