Modibo Diarra, le marcheur international pour la paix déjà à Kindia, après 13 jours de marche

C’est le mercredi 13 Avril 2022 que le jeune marcheur international Modibo Diarra a débuté son marathon pour la paix et le soutien au régime de Mamadi Doumbouya. En peu de temps, le jeune malien a fait 864 km en 13 jours soit 66km par jour. Arrivé à la porte de la capitale guinéenne précisément à Kindia chez le préfet, Modibo Diarra nous parle de son trajet parfois des hauts et des bas.

« J’ai quitté Bamako le mercredi 13 Avril 2022 à 8h passé. Quand je suis arrivé à la frontière Kouremalé j’ai été bien reçu par le maire de Kouremalé qui m’a même logé dans un hôtel de la place. Arrivé à Siguiri , j’ai eu un peu de soucis avec les autorités qui m’ont pas reçu comme à Kouremalé. À Kankan j’ai été bien reçu par Mr le gouverneur, qui m’a donné même l’argent de poche et il s’est bien occupé de moi. Mais à Kouroussa,le Maire m’a mal reçu, très mal reçu. On m’a envoyé chez lui, j’ai passé plus d’une heure à l’attendre il regardait sa télé au salon et moi je suis arrêté dans sa cour il me regardait par la fenêtre. Après avoir pris son temps, il est venu me voir arrêté, après il m’a indiqué chez le préfet mais franchement le préfet était bien.

À Dabola et Mamou je n’ai pas eu assez de problème c’était très bien avec les autorités jusqu’à Kindia où je suis actuellement chez le préfet, c’est de la considération. Le préfet n’était pas là mais sa femme s’est bien occupée de moi. Je suis très content des autorités guinéennes et surtout avec cette considération. Partout où j’ai passé, on voulait faire des photos avec moi surtout les militaires. J’ai eu quand même quelques soucis sur la route quand même. Mon pied s’est enflé, il y a eu un peu de l’eau mais j’ai percé et ça va. À Kindia, je voulais marcher mais le préfet n’a pas accepté, je suis dans sa résidence, il me dit de me reposer bien pour aujourd’hui.

Moussa Oulen

0022391895637