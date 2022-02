Moeurs: un ressortissant belge, présumé pédophile, présenté à la presse

Un présumé pédophile a été présenté à la presse ce vendredi, 25 février à Conakry par l’Office de protection du genre, de l’enfance et des Mœurs (OPROGEM). Il s’agit d’un ressortissant belge du nom de Alain Guiyo âgé de 67 ans qui aurait abusé de 6 enfants, tous des garçons, dont l’âge varie entre 8 à 16 ans.

Selon Marie Gomez, directrice générale de l’OPROGEM, c’est grâce à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ)que sa direction a reçu cette information. »Il s’agit d’un ressortissant de nationalité belge, ingénieur de bâtiment à la retraite du nom de Alain Guiyo âgé de 67 ans qui héberge les enfants dans sa maison au quartier Lambanyi, dans la commune de Ratoma. Et aussitôt, nous avons reçu les instructions de notre département de tutelle et l’équipe qui est allée l’a pris en flagrant délit avec 6 victimes. Les enfants sont respectivement âgés de 8 à 16 ans. Et selon le rapport médico-légal, effectivement parmi les 6 enfants, deux ont reçu une pénétration au niveau anal et les autres des attouchements. Mais le présumé auteur nie en bloc les faits qui lui sont reprochés. Mais comme les enfants sont là, dès après la médiatisation, ils seront présentés devant monsieur le procureur », a-t-elle indiqué.



Présenté à la presse, un des enfants a directement nié les faits qui sont reprochés à leur présumé bourreau. « Tout ce qu’ils ont dit, c’est faux », a-t-il martelé.

Dans ses explications, la directrice générale de l’OPROGEM a indiqué que le présumé pédophile a nié les faits qui lui sont reprochés. C’était à lui de le reconnaître devant la presse. Mais, l’avocat s’est opposé à ce que son client s’exprime et même qu’il comparaisse devant la presse. Sous prétexte que son client est jusqu’à preuve du contraire considéré comme un présumé coupable. Même pour sortir de la salle pour aller devant le procureur, il a fallu plusieurs minutes d’attente. Mais tout de même, l’avocat est sorti avec son client qui avait le visage voilé afin qu’il ne soit pas identifié.

Chrsitine Finda Kamano