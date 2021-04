Mohamed Bangoura: « si le mouvement syndical guinéen est en train de mourir, c’est par la faute de l’USTG que dirige Abdoulaye Camara et Amadou Diallo de la CNTG »

La loi L027 portant Statut général des agents de l’Etat continue de faire des bruits et de provoquer la division au sein de la classe syndicale guinéenne. Si pour le secrétaire général du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, cette loi mérite d’être révisée à cause de son article 39, pour d’autres leaders syndicaux, c’est plutôt l’article 41 de ladite loi qui pose problème. C’est le cas de Mohamed Bangoura, qui se dit toujours responsable de la communication du SLECG.

Après le Syndicat national de l’Education qui parle d’une loi polémique, c’est autour de Mohamed Bangoura du SLECG de qualifier la loi L027 de liberticide. Ce, à cause de son article 41 qui stipule en partie que les “jours non travaillés pour fait de grève par l’agent de l’Etat ne sont pas rémunérés.” Il accuse par ailleurs les centrales syndicales USTG d’Abdoulaye Camara et la CNTG d’Amadou Diallo d’être à la base de la promulgationde cette loi avec le gouvernement dans le but de faire du mal aux travailleurs du pays.

« Ce sont ces deux centrales-là qui se sont associées au gouvernement guinéen pour rédiger cette loi liberticide. Et je les mets au défi. Qu’ils viennent infirmier mes propos. Si aujourd’hui le mouvement syndical guinéen est en train de mourir, c’est par la faute de l’USTG que dirige Abdoulaye Camara, c’est par la faute de la CNTG d’Amadou Diallo pour des raisons de postes. Raison pour laquelle, ces syndicalistes-là, amis et ennemis des travailleurs de Guinée, ont accepté de non seulement rédiger cette loi liberticide et ont accompagné le gouvernement pour promulguer cette loi pour détruire le mouvement syndical à cause de leurs intérêts personnels », a-t-il fulminé.

Mais aux yeux d’Aboubacar Soumah, secrétaire général du SLECG qui a même tenu un point de presse pour la circonstance à son siège, l’article 41 n’est pas trop préoccupant. Sa préoccupation à lui, se focalise sur l’article 39 qui dit que ” tout agent de l’Etat admis à faire valoir son droit à la retraite, perd d’office le droit d’appartenir à une structure syndicale des agents de l’Etat.” C’est pourquoi, il demande l’annulation pure et simple de cette disposition. Ce qui semble injuste pour Mohamed Roméo Bangoura.

« Aboubacar Soumah aurait dû s’appesantir sur la convention 95 et la convention 151 qui parlent de la protection du salaire qui est violé par cette loi liberticide en son article 41. Tout bon syndicaliste doit combattre l’article 41 et non se victimiser derrière l’article 39. On a besoin de renouveler la classe syndicale. Si demain je fais valoir mes droits à la retraite, mais il y a une nouvelle génération de syndicalistes qui doit monter au créneau. La lutte, elle est continuelle. Ce n’est pas un seul individu qui va se taper la poitrine », a-t-il lancé.

Mais pourquoi l’article 39 de la loi L027 portant statut général des agents de l’Etat dérange tant le Secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée ? Est-ce parce qu’il se dirige vers la retraite ?

Ces questions restent pour le moment sans réponses.

Yamoussa Camara

657851102