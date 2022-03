Mohamed Béavogui : « Alpha Condé ne voulait pas partir »

Alors qu’il était censé revenir en Guinée après un mois de soins, l’ancien président guinéen, Alpha condé est toujours à Abu Dhabi. La question sur son éventuel retour commence à susciter assez d’interrogations.

Dans une interview accordée à l’hebdomadaire panafricain, le premier ministre de la transition guinéenne s’est exprimé sur le séjour prolongé du président déchu, Alpha Condé. Mohamed Béavogui admet que si l’ex président est toujours à Abu Dhabi, c’est parce qu’il n’a pas fini son traitement.

« S’il n’est pas rentré, c’est qu’il n’a pas fini son traitement. Rien, sinon une raison médicale, ne justifie que son séjour soit prolongé », a déclaré Mohamed Béavogui dans les colonnes de nos confrères de jeune Afrique.

Par ailleurs, le premier ministre de la transition guinéenne a indiqué à Jeune Afrique qu’Alpha Condé ne voulait pas sortir de la guinée après sa destitution, le 05 septembre dernier. Selon Mohamed Béavogui, l’ex président guinéen l’avait fait savoir à la délégation des chefs d’Etats de la CEDEAO.

« Il était en bonne santé, vivait bien et mieux qu’avant, avec son cuisiner, son médecin personnel et dans des conditions luxueuses. On l’a laissé partir pour se soigner. Quand la première délégation des chefs d’État de la CEDEAO lui avait demandé s’il voulait partir, il avait répondu qu’il ne partait pas », a souligné Mohamed Béavogui.

L’ancien président de la Guinée, Alpha Condé a quitté la Guinée le 16 janvier dernier pour Abu Dhabi pour des soins médicaux, accompagnés de son médecin guinéen et deux gardes de corps affectés à lui par le CNRD. Il était censé revenir au pays après un mois de soins sauf avis contraire de ses médecins.

Sadjo Bah