Mohamed Béavogui au personnel de la primature : « Préparons les bases pour une meilleure Guinée »

Plus d’un mois après son installation dans les fonctions de Premier ministre, le Chef du Gouvernement Mohamed Béavogui a échangé ce mercredi avec le personnel de la Primature.

Cette rencontre détendue a été l’occasion pour le Premier ministre Mohamed Béavogui d’écouter les travailleurs avant de partager avec eux la vision du Président de la transition Mamadi Doumbouya dans le cadre de la refondation de l’Etat.

Le gestionnaire du personnel Karamoko Keita a dit que les travailleurs ont accueilli l’ancien sous-secrétaire général des Nations Unies avec les bras et l’esprit ouverts. « La Guinée a besoin d’une administration de développement, débarrassée de la démagogie, corruption, malversation et bien d’autres maux » a- il ajouté.



Le Premier ministre, Chef du Gouvernement s’est excusé que son agenda l’ai empêché de rencontrer un peu plutôt l’ensemble du personnel. Allant droit au but, Il a expliqué l’esprit de la transition et prévenu que le changement entrepris va toucher tout le monde. » Qu’on se mette dans un esprit d’austérité, de sacrifices pour que le pays avance. » Pour Mohamed Beavogui, tous les cadres sont coupables de la situation du pays. Il invite au sursaut : « remettons-nous en cause, construisons notre pays. Cette transition a un temps limité. Préparerons les bases pour une meilleure Guinée demain ».

Retransformer l’économie, améliorer le fonctionnement de l’administration et construire un appareil judiciaire performant sont des grands chantiers annoncés par le Premier ministre en plus du volet politique de la transition. Pour lui, l’effort collectif devra œuvrer à changer l’état des hôpitaux, des écoles et des routes pour un meilleur vivre des populations. « Nous ne sommes pas un gouvernement de développement mais de transformation » nuance le vétéran du développement.

Dans un langage franc et direct, le locataire du palais de la Colombe, a annoncé la composition prochaine de son cabinet avant d’appeler ses collaborateurs à intégrer le fait que le changement passera par chacun. « Nous ne devons pas juste penser à nous mais aux millions de guinéens qui souffrent. Si on veut aider notre pays, ça nécessite un sacrifice individuel et collectif ».

Assuré de la confiance du Président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, le premier ministre donne six (6) mois pour amorcer » le vrai changement ». L’objectif pour lui sera de concilier les impératifs du changement aux intérêts personnels de travailleurs et de l’ensemble des citoyens. « Nous sommes là pour aider notre pays mais également pour bien vivre » a conclu le Premier ministre.

Cellule de communication de la primature