Mohamed Béavogui, le choix de la mixité qui rassure cette Guinée divisée !

🛑Par Souleymane Doumbouya🛑Félicitations ! Mohamed Beavogui nouveau PM de la République de Guinée.

Cette fois est la bonne. Après avoir été nominé en 2007 avec les mouvements sociaux, 2009 avec le CNDD et même pressenti Premier ministrable avec le PRAC, voilà que sonne enfin l’heure de gloire. La puissance n’est qu’en Dieu et lui seul decide du choix de celui auquel il confie le dépôt. Aujourd’hui, par la force du destin, il vient constituer le binôme auprès d’un fils à lui certes, mais aussi, sans ambages Colonel Mamady DOUMBOUYA nouveau “pater” actuel de toute la nation guinéenne.

Mes hommages à son oncle paternel Lansana Beavogui qui fut PM, un homme fidèle et digne du “Grand Syli”, l’immortel Ahmed Sekou Touré, Responsable Suprême de la Révolution. Nous avons un guinéen tout court. Ma volonté et mon soucis étaient d’éviter le fossé générationnel mais en vain. Cette mixité sociale ou ethnique a fini par remporter. Sous un autre angle, cette dualité exprimée dans cette belle assertion de : “si jeunesse savait et vieillesse pouvait ” sera le socle de ce nouveau tandem pour lequel, je formule mes voeux de réussite. Mon soucis le plus constant est la réussite de cette transition militaire dont je souhaite la dernière pour le vaillant peuple de Guinée ! Il nous faut sortir de ces sempiternels balbutiements et bégaiements de notre histoire. Comme l’a si bien dit le Président, il nous faut en arriver à ce point d’ancrage ou le moteur ne s’emballera plus. Bref! Il nous faut cette fois-ci, trouver la formule magique du “FAMEUX SYSTÈME ” qui sonnera à jamais le glas du “POUVOIR PERSONNEL” en Guinée.

Il n’échappe à personne qu’un Chef d’État qui échoue, entraîne avec lui, toute une destinée collective. Puisse DIEU assister le Président Colonel Mamady DOUMBOUYA et son nouveau PM ! Amen!

Bonne chance et que Dieu bénisse la Guinée !

Souleymane Doumbouya, consultant