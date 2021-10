Mohamed Béavogui : « nous voulons améliorer les conditions d’arrivée et d’installation des pèlerins guinéens à la Mecque »

Conakry, le 27 Octobre 2021 – Dans le cadre du renforcement des liens de coopération et d’amitié entre la Guinée et le Royaume d’Arabie Saoudite, le Premier ministre, Chef du Gouvernement s’est entretenu ce mercredi avec Dr Hussein Nasser S Aldakelallah, Ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d’Arabie Saoudite en Guinée.

L’Arabie Saoudite soutient la République de Guinée dans les domaines de la santé, de l’éducation et autres domaines visant l’amélioration du niveau de vie des populations.

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement a exprimé son souhait d’améliorer les conditions de pèlerinage à la Mecque pour les citoyens guinéens. « Il y a un besoin très urgent d’améliorer les conditions d’arrivée, d’installation des pèlerins guinéens à la Mecque. Nous allons travailler sur nos hommes et notre organisation. Cependant nous avons besoin de l’accompagnement de l’Arabie Saoudite. Le changement doit se faire sentir par les pèlerins».

Service communication Primature