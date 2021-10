Mohamed Béavogui, une diversité assumée, une compétence prouvée (Bella Bah)

L’enfant TOMA qui a ses origines du Fouta Djallon, représente bien cette Guinée que nous chérissons tant. Il a cette double casquette qui lui va bien. Au-delà du Toma qu’il manie bien et du poular, il maîtrise parfaitement l’anglais et le français. Mohamed Béavogui n’a pas imposé le respect par ses origines encore moins par son identité, plutôt par ses compétences.

En Guinée, son nom est revenu plus souvent du fait qu’à l’international, il est ce cadre capable de compétir partout avec n’importe qui sans aucune modestie. Ç’est un homme simple, humble, exigent et surtout qui a le sens du résultat. Que ça soit au niveau de la FAO où il a été consultant senior, ou encore au fonds international du développement de l’agriculture, ou encore à la Mutuelle Panafricaine de Gestion de Risques, il a forcé l’admiration par son travail et les résultats.

On ne pouvait que le nommer, lui qui ne doit rien à personne en Guinée, à l’abri du besoin et qui n’a jamais milité politiquement ce qui l’intéresse, sa passion, ç’est le travail et le résultat et c’est de celà que les Guinéens ont besoin. Le repli identitaire peut s’expliquer en grande partie en Guinée, par l’incapacité de l’Etat d’apporter du résultat aux citoyens abandonnés à leurs tristes sorts. À n’importe quelle occasion, il va trancher dans le sens du droit et dans l’interêt de la Guinée.

N’essayez pas de justifier la transversalité de Mohamed Béavogui, c’est ce qu’il est, donnez-lui juste ces 100 premiers jours et vous pouvez désormais lui juger. En attendant laisser les nostalgiques d’un passé qui reviendra jamais tomber dans l’extase, permettez les encore dans leurs sommeil de rêver, dans le faux et l’utopie en essayant de mélanger tout et rien, juste pour exister parce qu’ils ne peuvent que faire ça.

Continuons à bénir le président de la République Colonel Doumbouya qui a vu juste et bien, qui pose des actes dans l’interêt de la Guinée. Agissons pour que la Guinée gagne parce que quand la Guinée gagne, tout le monde est content.

Bella BAH

President de la jeunesse citoyenne