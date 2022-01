Mohamed Cissé dément Aboubacar Soumah: « la CORED n’est pas en alliance avec l’UFDG »

La CORED dirigée par le richissime homme d’affaires Elhadj Mamadou Sylla joue-t-elle pour Cellou Dalein Diallo? Mohamed CISSÉ, Président de La Nouvelle Guinée et Porte-parole de la CORED a démenti avec force le président de GDE Aboubacar Soumah, l’accusant de faire dans la désinformation. Reaction…

« Honorable Aboubacar Soumah, président de GDE , pour qui j’ai du respect est en train de faire de la désinformation, pour quelqu’un qui aspire à la magistrature suprême, le minimum qu’on puisse imposer est l’honnêteté. Jusqu’à preuve du contraire la CORED n’est en alliance avec aucune autre coalition ou parti politique. Le président Elhadj Mamadou Sylla, président de l’UDG et de la CORED a au cours d’une réunion mis à la disposition de tous le souhait formulé par le président de l’UFDG pour que la CORED se rallie à l’ANAD pour les futures élections, chacun autour de la table a donné son point de vue et le président a conclu que ce n’est qu’une information et que le moment venu on verra quelle réponse donner. Mais pour l’instant, nous ne sommes pas en période électorale. Je suis surpris de voir que le président Soumah transporte un différend personnel au sein de la CORED., A la CORED, nous n’avons pas de temps pour les détails personnels, notre souci c’est le bien-être de chaque citoyen où qu’il soit et aujourd’hui cela passe par une transition réussie. Si un ancien député d’un parti politique veut que la CORED se mette à ses côtés pour regeler un problème personnel, nous sommes désolés car nous faisons face au vrai défi de la Guinée qui est une transition réussie qui aboutira à des élections libres, crédibles et acceptées de tous »