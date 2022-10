Mohamed Cissé du parti NG : « c’est une bonne nouvelle que le CNRD et la CEDEAO se soient mis d’accord sur 24 mois »￼

Après une longue période d’attente, c’est finalement hier vendredi 21 octobre, que la CEDEAO et les autorités de la transition guinéenne ont signé un accord dans lequel il est indiqué que la durée de la transition en Guinée est fixée à 24 mois. Et cela à compter du 1er janvier 2023. Mohamed Cissé du parti ‘’La Nouvelle Guinée (NG), qui a accordé une interview téléphonique ce samedi 22 octobre à Mediaguinee, a donné son avis sur la situation.

Le leader de la NG a tout d’abord salué cette démarche. « Aujourd’hui, contrairement aux mois et jours passés, nous avons un élément de base sur lequel on peut débattre. C’est une bonne nouvelle que le CNRD et la CEDEAO se soient mis d’accord sur 24 mois. Et du côté de la NG, nous saluons cela », a-t-il déclaré.

Sur la question de savoir si la durée de 24 mois à compter du 1er janvier 2003, ne revient-il pas aux 36 mois voulus préalablement par le CNRD, Mohamed Cissé répond en ces termes : « Je crois que c’est une spéculation quant à la date de démarrage de ce chronogramme. Pour l’instant, réjouissons-nous des 24 mois obtenus, même le CNRD ne peut pas justifier que depuis tout ce temps, qu’ils n’ont rien fait dans le sens d’un retour à l’ordre constitutionnel, car cela pourrait donner raison à ceux qui croient qu’ils sont dans une démarche de confiscation du pouvoir. À mon avis, toutes les actions déjà réalisées seront extraites du lot et on pourra prendre comme date de départ, l’installation du CNT ».

Parlant du respect de la durée de la transition par les autorités de la transition, Mohamed Cissé n’a aucune crainte : « Non, je ne crois pas, même s’ils peuvent être tentés, un chronogramme de transition a toujours une commission de suivi, si cette commission fait correctement son boulot, et que les fonds sont trouvés et débloqués à temps, on fera en sorte que la volonté d’aller à l’ordre constitutionnel s’impose à tous », a-t-il.

Christine Finda Kamano

