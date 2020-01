Mohamed Cissé du PDC : ‘’nous condamnons avec la dernière énergie l’attaque du siège de l’UFDG à Kankan’’

Le président du Parti Démocrate Conservateur (PDC) a, au cours d’un entretien téléphonique accordé à notre rédaction ce lundi 6 janvier, condamné l’attaque du siège de l’UFDG (principal parti de l’opposition) et certaines boutiques dans la préfecture de Kankan, ville située en Haute-Guinée.

« Le PDC condamne avec la dernière énergie les attaques contre le siège de l’UFDG et les boutiques appartenant aux citoyens qui ont fait leurs choix politiques. Aucun citoyen sur le sol guinéen ne doit subir de la violence à cause de son appartenance politique ou religieuse. Nous devons avoir la culture de régler nos différents politiques par des solutions politiques car, la violence entraine la violence et nourrit la haine », a-t-il dit, avant d’ajouter :

« Si aucun de nous n’a choisit d’être guinéen, alors aucun ne peut ôter ce droit à son prochain. La diversité de région doit être pour nous une opportunité et non une source de problèmes. Acceptons nous et avançons mains dans les mains pour bâtir une Guinée nouvelle unie et prospère au profit de tous », a lancé le président du PDC, candidat pour les élections législatives prochaines.

Mohamed Cissé