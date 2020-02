Mohamed Cissé du PDC : ‘’s’il y a référendum, nous allons nous battre pour que le Non remporte’’

Dans un décret rendu public à la télévision nationale mardi, le président de la République, le professeur Alpha Condé a décidé de coupler les élections législatives et le référendum le 1er mars prochain.

Joint par la rédaction de Mediaguinee, le président du Parti Démocrate Conservateur (PDC), Mohamed Cissé, candidat aux législatives dit que le moment n’est pas choisi pour faire adopter une nouvelle constitution. Soutenant que « s’il y a référendum, nous allons nous battre pour que le ‘’non’’ l’emporte.

« On parle d’élection, ce n’est pas une chose qui est interdite. Mais, est-ce que c’est le moment approprié pour que nous ayons des élections législatives et le référendum ? Aujourd’hui, le référendum fait débat en Guinée. Il y a des personnes qui sont contre le changement de constitution et, j’en fait partie. Je suis contre tout changement de constitution parce que j’estime que ça n’empêche pas le pays de se développer. En ce qui est du référendum, aucun parti ne décide de participer. Ce n’est pas cela la question. La question, c’est est-ce que on est pour le référendum ? Et là en tant que président du PDC, je ne peux pas me prononcer directement sur ça. Il faut que nous nous retrouvions avec le bureau pour en parler. Vous savez, le référendum il y a deux choses : le ‘’oui’’ ou le ‘’non’’. Aujourd’hui, il y a une équipe qui est en train de mener le combat de façon violente pour le maintien de la constitution actuelle. Et, nous au sein du PDC, nous respectons tous les actes posés par nos institutions. En toute honnêteté, nous souhaitons qu’il n’y ait pas de référendum. Mais, malgré les efforts fournis, s’il y a référendum, nous allons nous battre pour que le ‘’non’’ remporte », a-t-il dit

Contre le référendum constitutionnel, les yeux sont braqués vers le FNDC qui lutte depuis des mois pour le maintien de l’actuelle constitution.

Mohamed Cissé