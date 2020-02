Diané sur la résolution du parlement européen : ‘’elle n’a repris que les griefs de l’opposition’’

Intervenant, lundi, 17 février sur les ondes de la radio Djigui fm, le ministre d’Etat chargé des affaires présidentielles et de la défense nationale Dr Mohamed Diané s’est exprimé lundi sur le déroulement des campagnes du Rpg Arc-en-ciel en vue du double scrutin législatif et référendaire du 1er mars prochain.

Revenant sur la nécessité de faire adopter une nouvelle constitution, Diané a soutenu que le projet est accepté par les populations de toutes les zones parcourues par son équipe de campagne.

‘’Par rapport à la nouvelle constitution, partout où je suis passé, ça été bien accueilli par la population. Nous avons parlé de la constitution et c’est le thème qui nous a surtout intéressé. Nous n’avons pas parlé d’un 3ème mandat où quoi que ça soit. Nous avons parlé de la nécessité de changer notre constitution. La constitution, c’est le peuple qui décide’’, a-t-il dit. Ajoutant que son parti se prépare conformément au programme de la CENI.

‘’Ecoutez, ce n’est pas nous qui organisons, il y a une institution indépendante et autonome qui organise les élections, c’est la CENI. Nous nous préparons en tant que parti politique en fonction du chronogramme qui a été fixé par la CENI’’, a-t-il martelé.

Sur la question liée à la menace de l’opposition d’empêcher la tenue de ces échéances électorales, l’ancien secrétaire administratif du RPG a indiqué que « c’est ce qui qui est contradictoire, on ne peut pas être contre et pour. Vous dites que vous n’allez pas aux élections, vous ne pouvez pas être contre la tenue de ces élections, c’est contradictoire »

Mohamed Diané s’est également prononcé sur la résolution adoptée par le parlement européen sur la Guinée.

Pour lui, « il ne s’agit pas d’une résolution de l’Union européenne mais du parlement européen sans valeur contraignante. Mais, nous avons l’obligation de constater qu’elle a été établie sur la base d’un rapport qui comporte beaucoup de lacunes et d’inexactitudes. Surtout qu’il est fait exclusivement en charge sans tenir compte du point de vue du gouvernement. Cette résolution n’a repris que les griefs de l’opposition. On ne parle même pas dans cette résolution de libération des gens qui sont déjà libres. On parle de prison, on dit que certains sont en prison alors qu’ils sont en liberté. LA CEDEAO doit jouer son rôle, elle va intervenir. Mais, la CEDEAO est informée de la situation de la Guinée. Nous nous allons travailler à apporter la vérité à un moment où nous sommes victimes de la règle dite deux poids deux mesures. Parce que ce qui est critiqué en Guinée est permis dans tous les pays francophones », dit-il. Ajoutant que « ceux qui parlent aujourd’hui, quand ils étaient au pouvoir, ils ont tout fait pour ne pas qu’on participe aux élections. On a gagné des élections ici où on a annulé des suffrages dans nos fiefs. Ce n’est pas un règlement de compte, nous sommes en démocratie ».

Mohamed Cissé

