Mohamed Fofana choisit Nassou Sangaré : pour le meilleur et pour le pire...

Et maintenant c’est OK. Mohamed Fofana a finalement porté son choix sur Nassou Sangaré, l’étudiante au beau sourire. Le jeune communicant du Rpg Arc-en-ciel a décidé de placer la bague à l’annulaire de la main gauche de celle qui sera dès ce dimanche son alter ego. Hier vendredi, la cérémonie religieuse a eu lieu à la mosquée de Flamboyant (Petit Simbaya). Donc, demain, le couple va définitivement sceller son union devant l’officier de l’état civil à la Mairie de Matoto. En présence du parrain attentionné Souleymane Doumbouya et de la marraine Hawa Fofana épouse Bérété.