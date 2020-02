Mohamed Kaba du PADES : “la stratégie, c’est de se cacher derrière les élections législatives pour amener les électeurs à voter pour le référendum’’

Le Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES) a tenu samedi, 8 février son assemblée générale ordinaire à son siège à Nongo, dans la commune de Ratoma.

Présidant la rencontre, le coordinateur administratif du parti de l’ancien ministre Ousmane Kaba, Mohamed Kaba a dit savoir le jeu caché derrière les élections législatives qui seront couplées avec le référendum le 1er mars prochain.

« La situation reste grave dans notre pays. Elle est grave parce qu’elle va de mal en pis. (…) En réalité, ces élections législatives, à bien les analyser, ne sont pas la priorité du pouvoir. Les élections législatives je peux vous le dire avec certitude, ce n’est pas ce qui intéresse le pouvoir. Le mandat des députés est arrivé à échéance depuis 2018. Depuis 2018, on aurait dû faire des élections. Depuis 2018, nous avions le financement pour faire les élections. Mais, on n’a pas voulu. Alors, le schéma est en train de se préciser petit à petit. (…)’’ a-t-il dit. Ajoutant que ‘’le problème aujourd’hui, c’est comme si on prend les élections législatives comme un rideau pour cacher derrière la volonté de faire un troisième mandat. C’est ça la vérité. Pourquoi on a reporté les élections législatives ? Parce que la CENI n’était pas prête pour coupler les élections législatives au référendum. Parce qu’on sait que personne ne veut de ce référendum en Guinée. On sait aussi que ce référendum ne respecte aucune loi. Alors, la stratégie, c’est de se cacher derrière les élections législatives pour amener les électeurs à voter pour le référendum. Mais, ça ne marchera pas parce que le peuple de Guinée est un peuple mature. Vous avez vu aujourd’hui, les principaux partenaires du pays sont entrain de plier leurs bagages. Le FMI a été clair qu’il parte parce que le pays devient de plus en plus insécure, le pays devient de plus en plus instable. Vous avez vu que ces institutions ont commencé à partir et vous allez voir, d’autres organes vont partir. Mais, qui va rester ici ? Ce sont les Guinéens qui vont rester. Qui va souffrir ? Ce sont les Guinéens qui vont souffrir. Et, nous ne voulons pas que notre pays souffre, nous ne voulons pas que notre pays bascule dans l’instabilité. Nous avons besoin de stabilité’’, a-t-il martelé.

Mohamed Cissé