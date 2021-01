Mohamed Keita, le très expérimenté et cadre réformateur à la tête du Ministère des Transports (Par A. Macka Diaby)

Monsieur Mohamed Keita, (LE RUSSO-GUINEEN), natif de Fellah Hamdallaye, dans la sous-préfecture d’Arfamoussaya, préfecture de Dabola, est le nouveau Ministre Guinéen des Transports.

M. Keita est un technocrate et fin tacticien. Membre actif et inconditionnel du RPG Arc-en-ciel, monsieur Keita est réputé discret, voire effacé, mais très sollicité dans les arcanes du pouvoir de Conakry pour sa longue expérience dans la gestion de la chose publique.

Ce diplomate chevronné est également présenté par ses amis, proches et collaborateurs, comme très ouvert au débat, mais très rigoureux.

Présent et actif dans les réalisations des infrastructures dans son Fellah natal, et dans les activités sociopolitiques dans ce centre de la Guinée, la nomination à ce poste de Monsieur Keita est perçue par les citoyens comme un soulagement et une récompense pour ses nombreuses réalisations et sa lutte pour le triomphe du RPG Arc-en-ciel.

Après une décennie de carrière diplomatique bien remplie, en tant qu’ambassadeur de la Guinée à Moscou, le très expérimenté Monsieur Mohamed Keita rentre en Guinée, après avoir bénéficié d’un décret du Président de la République, Chef de l’État, son excellence Pr Alpha Condé, pour occuper la tête du département très stratégique des Transports. Son objectif est très clair : relever les nombreux défis qui se posent au pays dans le vaste domaine des transports pour une Guinée émergente.

BONNE CHANCE TONTON.

Arfamoussaya Macka Diaby, votre fils