Mohamed Lamine Camara : « l’agent judiciaire de l’Etat veut se faire passer pour le procureur général »

🛑Réaction🛑Une précision par rapport à la sortie de l’Agent judiciaire de l’Etat guinéen contre les commis d’Etat, on constate qu’il veut se faire passer pour le procureur général près de la Cour qui doit constater et enclencher la poursuite contre les mis en cause. Car le rôle de l’agent judiciaire de l’Etat dans tout pays normal est clair en ce sens que l’agent judiciaire de l’État est un fonctionnaire, qui assure le recouvrement des créances de l’État devant les tribunaux judiciaires.

Le mandat de l’Agent judiciaire de l’Etat est général. Il peut se constituer partie civile. Il détient, sous réserve de quelques exceptions prévues par la loi, le monopole de la représentation de l’État devant les juridictions judiciaires dans les contentieux d’ordre pécuniaire.

Pour ce faire, il faut créer une Direction des affaires juridiques rattachée au Ministère de l’Économie et des finances.

Ceci dit qu’il faut immédiatement mettre la forme pour que la poursuite judiciaire obéisse à la procédure normale.

Mohamed Lamine Camara, juriste