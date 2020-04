Mohamed Lamine Kaba après sa défaite face à Damaro : ‘’je remercie tous les députés qui ont voté pour moi’’

Candidat pour la présidence de l’Assemblée nationale contre Elhadj Amadou Damaro Camara de la mouvance présidentielle, le président de la Force des Intègres pour la Liberté et la Démocratie (FIDEL), Mohamed Lamine Kaba n’a pu récolter que six (6) voix sur les 110 députés qui ont voté.

Après l’annonce de la victoire de son adversaire, en bon perdant, il (Mohamed Lamine Kaba) a tenu à préciser :

« Je voudrais tout d’abord féliciter vivement le président de l’Assemblée nationale, l’honorable Amadou Damaro Camara qui est un homme de grand talent, un homme de confiance et un homme qui peut être à la hauteur des attentes du peuple de Guinée. Je voudrais lui adresser mes sincères félicitations. Je voudrais ensuite remercier les six (6) députés qui ont voté pour moi en leur disant qu’ils m’ont fait un grand honneur en me jugeant digne de présider cette institution. Je voudrais dire à ces députés qui ont voté pour moi qu’ils n’ont pas perdu parce que leur vote en faveur de ma personne a donné un caractère démocratique à cette élection. Parce que la démocratie, c’est un régime politique qui veut promouvoir la pluralité et écarter la singularité. Je crois qu’il y a eu une compétition et le vaincu est moi bien sûr. Mais je crois encore que c’est une victoire pour cette institution parce qu’une institution avec un seul candidat n’est pas démocratiquement bonne. Je remercie encore une fois tous les députés qui ont voté pour moi. »

Propos recueillis par Youssouf Keita