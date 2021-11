Mohamed Lamine Kaba du parti FIDEL : ‘’la lutte politique ne signifie pas qu’il faut aller au CNT’’

Les différentes coalitions des partis politiques se sont réunies ce Jeudi 18 novembre dans un réceptif hôtelier de Conakry, pour une réunion de prise de contact. Cette rencontre a pour but de mutualiser leurs efforts et de faire en sorte qu’ils puissent regrouper toutes la classe politique au sein d’une plateforme pour harmoniser le ton et participer à la réussite de la transition.

Avant la première pause, le président du parti FIDEL, Mohamed Lamine Kaba, a rappelé qu’ils n’ont ni opposition ni la mouvance « Nous allons certainement faire un protocole d’accord pour dire exactement comment nous comptons faire. A partir de maintenant la classe politique ne sera plus divisée.», soutient Mohamed Lamine Kaba. Et d’ajouter : « Nous ne sommes pas regroupés ici uniquement pour parler des 15 places. La lutte politique ne signifie pas qu’il faut aller au CNT. Le CNT est une situation difficile que nous déplorons. Ce qui nous unit c’est la mise en place d’une plateforme en vue de regrouper toutes les forces politiques, même le RPG.»

Interrogé sur l’absence du parti déchu à cette rencontre, M. Kaba dira ceci : « Le RPG n’est pas là, mais ils nous ont dit qu’ils ont, eux, des occupations. Toute la classe politique sera une et indivisible.»

Pour finir, M. Kaba a rassuré que dans la salle, c’est l’harmonie qui règne. « Ce sont des coalitions qui sont invitées. Nous avons au moins une dizaine de coalitions politiques qui sont en train de discuter en vue de produire un protocole d’accord pour unifier nos forces. Le seul critère, il faut être un parti politique légalement constitué.»

Mamadou Yaya Barry

622266708

