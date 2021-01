Mohamed Lamine Keita, 14è président de la JCI Dubréka Racines prend fonctions

C’est parti pour la nouvelle mandature 2021 du nouveau bureau exécutif de la jeune chambre internationale Dubréka Racines. Le président 2021 de la JCI Dubréka Racines, Mohamed Lamine Keita a pris fonction ce dimanche, 17 janvier 2021, à travers une assemblée générale introductive où il a reçu la chaîne de commandement pour un mandat d’un an non renouvelable, dans un espace hôtelier de la préfecture de Dubréka.

Le président Mohamed Lamine Keita et son bureau exécutif auront désormais la lourde tâche de diriger les destinées de cette structure juvénile à travers un plan d’action bien ficelé en faveur de ses membres et de la communauté qui les entourent.

Dans cette ferveur d’investiture, le président entrant pour la mandature 2021, Mohamed Lamine Keita précise : « J’ai un sentiment de satisfaction à l’égard de ma famille, un sentiment de remerciement à l’endroit des membres de le jeune chambre internationale Dubréka Racines et de toute la JCI Guinée qui, aujourd’hui m’ont élu à la tête de cette organisation. Donc être aujourd’hui le 14ème président exécutif de cette structure, c’est vraiment une lourde charge que nous essayons de prendre aujourd’hui. Pour la mandature 2021, on s’inscrit dans le cadre de nos domaines d’opportunités, à savoir le développement personnel à travers des formations professionnelles ainsi que dans le développement communautaire, comme le reboisement, la sécurité routière. Je sollicite des autorités de Dubréka de nous aider à avoir un siège pour notre organisation. C’est aussi demander aux anciens de continuer à rester auprès de nous, de nous soutenir et de nous venir en aide pour que nous puissions valoriser les potentialités qui existent parmi nous. »

La présidente nationale 2021 de la JCI Guinée, Safiatou Baladé a pour sa part souligné : « Je les invite à respecter les recommandations et à œuvrer dans l’exercice où dans l’exécution du plan d’action qu’ils ont eu à mettre en place pour la mandature 2021. »

Le représentant du préfet à cette assemblée générale s’est exprimé en ces termes : « Je suis fier de la mobilisation et de la qualité d’organisation. Je voudrais vous exprimer toute ma satisfaction au nom des autorités préfectorales et communales de Dubréka à l’occasion de la 14ème Assemblée de votre structure. La JCI Dubréka Racines fait la fierté de notre pays, la JCI Guinée est un vivier pour notre pays, une référence pour les autres plateformes de jeunesse en Guinée où la compétence et la vision se côtoient. Je vous félicite tous, les responsables à tous les niveaux pour l’esprit démocratique et surtout le dynamisme qui caractérise votre organisation. »

Arappeler qu’au cours de cette Assemblée générale introductive, la présidente sortante 2020, Djamila Diallo a brillé de son absence.

Mamadou Kalidou