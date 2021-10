Mohamed Lion Bangoura à propos des jeunes de l’Axe : ‘’lors des différents recrutements militaires ou à la fonction publique, ils feront partie’’

Venu rencontrer les familles des victimes des répressions de l’axe ‘’Le Prince’’, le samedi 23 octobre, à la mosquée turque de Koloma, Mohamed Lion Bangoura, l’émissaire du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) a fait savoir que désormais rien ne se fera sans les jeunes de l’Axe et qu’ils seront au centre de l’attention, que ça soit pendant le recrutement dans l’armée ou dans la fonction publique ou au niveau des prises des décisions…

À la devanture de la mosquée, Mohamed Lion Bangoura a, comme nous l’avions dit précédemment, présenté au nom des nouvelles autorités les condoléances aux familles des victimes. Avant de promettre ceci : « Cette fois-ci, toute décision qui sera tenue en République de Guinée, la jeunesse de l’Axe ferait partie. Ils seront comptés parmi les Guinéens et cette jeunesse sera parmi les meilleurs Guinéens. C’est-à-dire lors des différents recrutements militaires, ils feront partie forcément et obligatoirement. Et lors des prises des décisions pour la nation, ils feront partie. Lors du recrutement à la fonction publique, ils feront partie. Mais aussi j’aimerais leur demander le pardon. Le pardon pourquoi ? Parce qu’ils subissent beaucoup de choses, ils ont été marginalisés, terrorisés. Beaucoup même ont fui le pays. Mais je demande à ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, au Sénégal, partout dans le monde de rentrer », promet M. Bangoura.

Après le discours de Mamadou Ciré, au nom des jeunes de l’Axe, l’émissaire du CNRD a repris la parole pour ajouter ceci : « le message est bien compris et pris en compte. Nous allons réagir à ce message…Personne ne pourra diviser cette Guinée et cette Guinée reviendra comme en 1958 lors de la prise de décision du peuple de Guinée pour indépendance. Nous allons partir sur la même ligne et nous serons fiers de nous », a-t-il conclu.

Mamadou Yaya Barry

