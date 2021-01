Mohamed Saïd Fofana : “le Médiateur de la République n’a pas pour rôle de gérer les conflits politiques”

Critiqué pour son silence face à la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays, le médiateur de la république, Mohamed Saïd Fofana est sorti de son silence ce vendredi 22 janvier pour repréciser les choses. C’était lors d’une rencontre avec le chef de file de l’opposition parlementaire Elhadj Mamadou Sylla.

L’ancien Premier ministre guinéen a indiqué que le rôle de son institution n’est pas d’intervenir quand il y a les conflits sociopolitiques dans le pays. Mais plutôt a pour rôle d’intervenir sur les domaines institutionnels et administratifs.

« Beaucoup de citoyens ne savent pas qu’est-ce que l’institution du médiateur. Les gens pensent que le médiateur c’est celui qui intervient dès qu’il y a conflit politique, non. Nous sommes régis par les textes. Mais on intervient sur les domaines institutionnels par exemple et administratif. Quand un citoyen a des problèmes, entre lui et l’État, entre lui et les administrations qu’il vienne chez nous ici. Mais les conflits sociopolitiques surtout sont des domaines qui sont du ressort d’autres institutions. Donc nous, on intervient que lorsqu’il y a une réquisition, une demande ou une saisine en disant allez-vous occuper de ce problème. Sinon ils seront en porte-à-faux avec la loi. Ici, je dois épouser l’esprit de l’institution”, a expliqué Mohamed Said Fofana, ce vendredi lors du passage du chef de file de l’opposition parlementaire dans son institution.

Elisa Camara

