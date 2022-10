Mohamed Sita Cissé, DG de La Poste Guinéenne parmi les 100 personnalités qui font bouger la Guinée en 2022

Choisi parmi les 100 personnalités qui font bouger positivement la Guinée en 2022, le Directeur Général de la Poste Guinéenne a reçu ce mardi 11 octobre, dans les locaux de sa direction, une équipe de la structure THINK TANK COPE-GUINÉE qui était venue lui remettre officiellement son prix en différé [La cérémonie de remise a eu lieu le 10 septembre 2022 ndlr].

Le prix est un défi pour moi, c’est un très grand défi, c’est un challenge que je dois réussir, c’est de faire de ma mission une mission réussie pour transformer la Poste Guinéenne en un véritable levier de développement économique de notre pays à partir du moment où la Poste Guinéenne joue un rôle extrêmement important pour la croissance économique de notre pays

Cette cérémonie du jour a mobilisé le Chef de Cabinet du Ministère des Postes, Télécommunications et de l’Économie Numérique, les cadres et responsables de la Poste Guinéenne et le Coordinateur Général de la structure.

Après les présentations d’usage, la parole est revenue à Mme Diakité Aissata, la responsable en charge de la communication, des relations extérieures et des partenariats de présenter son entité, ses performances et ses différents champs d’action avant d’expliquer pourquoi le choix s’est porté sur le Directeur Général de la Poste «Pour revenir au choix de monsieur Mohamed Sita Cissé DG de la Poste Guinéenne ici présent, parmi les 100 personnalités qui font bouger la Guinée courant 2022, il repose sur trois (3) éléments majeurs: les innovations en cours à la Poste Guinéenne; son leadership participatif et sa démarche de management de qualité basée sur la performance et l’efficacité mais surtout les perspectives en cours pour faire de la Poste Guinéenne un levier économique important » ,a-t-elle précisé.

Présent à cette cérémonie, le Chef de Cabinet du ministère des Postes, Télécommunications et de l’Économie Numérique, N’Faly Sylla, a exprimé toute sa joie de voir un des leurs bénéficier d’un tel prix « C’est un sentiment de fierté, nous sommes très honorés que ce prix soit décerné par un cadre de notre secteur. Cette distinction au cours de l’année 2022, cela montre que nous sommes dans une nouvelle dynamique, impulsée par le Chef de l’État, le Président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya », s’est réjoui M. Sylla avant d’ajouter ceci « Aujourd’hui nous sommes très portés sur la modernisation et surtout la digitalisation de la poste. Il a aussi permis à beaucoup des jeunes d’intégrer la poste et il fait aussi la promotion de la femme. Ce qui est à saluer et qui a été reconnu par le THINK TANK COPE-GUINÉE qui lui a décerné ce prix »

Le Directeur Général de la Poste Guinéenne Mohamed Sita Cissé a dans la joie remercié ses valeureux collaborateurs, les responsables et cadres du MPTEN, sa famille et toutes les personnes qui ont honoré par leur présence. « Si ce prix m’a été décerné aujourd’hui c’est parce que j’ai trouvé à la Poste Guinéenne quand j’ai été nommé le 17 et pris fonction le 22 décembre 2021, des travailleurs compétents, engagés à faire de la Poste Guinéenne le véritable centre d’affaires de notre pays. L’honneur vous revient, une fois encore merci. Je voudrais dire devant tout le monde ici, le prix est un défi pour moi, c’est un très grand défi, c’est un challenge que je dois réussir, c’est de faire de ma mission une mission réussie pour transformer la Poste Guinéenne en un véritable levier de développement économique de notre pays à partir du moment où la Poste Guinéenne joue un rôle extrêmement important pour la croissance économique de notre pays »

Poursuivant son speech, le Directeur Général de la Poste Guinéenne place ce prix sous le signe des défis qu’il a relevés et le décerne au président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya. «C’est un défi parce qu’en me confiant ce poste le 17 décembre 2021 lorsque le président de la République a été très clair. M. Cissé la Poste Guinéenne a fait son temps de gloire dans notre pays. En Guinée, il existait bien-sûr la boite postale ou un élève simple avait un compte bancaire, où les travailleurs percevaient leurs salaires, où les paysans pouvaient bancariser leurs avoirs. Il a été très clair. Nous vous confions la Poste, nous savons compter sur vous pour relever le défi au niveau de la Poste Guinéenne. Si je me vois aujourd’hui dédié ce prix, je le dédie à la personne qui a porté confiance en ma personne, je voudrais nommer le Colonel Mamadi Doumbouya,… pour lequel nous devons encore applaudir. Je voudrais encore remercier tous les cadres du département des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique qui, depuis ma prise de fonction, n’ont cessé de m’accompagner dans ma lourde tâche…», a rassuré le patron de la Poste Guinéenne.

Mamadou Yaya Barry