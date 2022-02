Mohamed Sita Cissé : « la Poste Guinéenne est depourvue de patrimoine »

Le Directeur Général de la Poste Guinéenne, a effectué une nouvelle fois, une visite de terrain, sur un autre site de la Poste Guinéenne, hier vendredi 4 février 2022.

Ce marathon a conduit Mohamed Sita Cissé et plusieurs cadres et responsables de sa direction, à Kissosso, dans la commune de Matoto, à proximité de la cité résidentielle. Ce grand site, non encore bâti, fait l’objet d’un bail avec un particulier, pour une mensualité de 4,000,000 gnf par mois. Il est aujourd’hui exploité pour la fabrication des briques à ciment, par des jeunes qui se sont installés illégalement sur le site.



Après un tour sur ce site, le Directeur Général de la Poste Guinéenne, Mohamed Sita Cissé, a tenu à préciser ce qui motive cette visite.

« L’objectif c’est de faire de telle sorte que la Poste Guinéenne puisse retrouver son patrimoine, un patrimoine qui est immense aujourd’hui en République de Guinée. Et compte tenu des ambitions affichées par la nouvelle direction, nous estimons que ce patrimoine doit revenir au compte de la Poste Guinéenne, pour qu’on puisse dérouler facilement les activités que nous ambitionnons de faire dans les prochains jours.»

Poursuivant, M. Cissé fait remarquer que le constat est amer parce qu’aujourd’hui la Poste Guinéenne est dépourvue de patrimoine.

« Moi, j’aime souvent le dire, les problèmes de la Guinée c’est nous les cadres guinéens. Nous avons tellement rempli nos poches que nous devons nous battre pour remplir les poches de l’État guinéen. Il faut refuser de violenter les biens de l’État. Il faut aussi essayer de rompre avec les anciennes habitudes, c’est pourquoi nous nous inscrivons aujourd’hui dans la logique du combat du CNRD et de son président, le colonel Mamadi Doumbouya pour faire de telle sorte que le peuple de Guinée puisse se retrouver dans les meilleures conditions. Ce qui est sûr, nous dénonçons ce contrat avec une telle superficie. Et si vous lisez ce contrat, vous risquez de tomber malade. C’est un contrat d’un bail de 15 ans et la location mensuelle est fixée à 4 000, 000 gnf. Ce n’est pas normal, il faut qu’on arrête tout ça. C’est pourquoi je vais vous dire très sincèrement, mon équipe et moi nous allons nous battre pour que la Poste Guinéenne soit au rendez-vous de la nouvelle vision affichée par les nouvelles autorités.» , dit-il.

Pour finir, il a décliné quelques grandes ambitions de la Poste Guinéenne, notamment la digitalisation de la Poste Guinéenne dans les prochains jours et la mise en place des services financiers postaux en place. « Bientôt le Guinéen va essayer d’aller retirer son argent à la banque Postale Guinéenne. Cela est extrêmement important pour que les fonctionnaires, les contractuels de l’État et tous les payements de l’État passent par la Poste Guinéenne.», a-t-il annoncé.

Avant de quitter les lieux, nous avons appris que les jeunes du quartier avaient commencé à prendre des initiatives pour faire de ce domaine une maison des jeunes.

Mamadou Yaya Barry

