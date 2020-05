Mohamed Touré : “Elhadj Momo Bangoura est un homme du paradis”

Depuis les Etats-Unis, Mohamed Touré, secrétaire général du PDG-RDA a rendu un vibrant hommage au président d’honneur du parti Elhadj Momo Bangoura, décédé lundi à Conakry des suites de maladie à l’âge de 84 ans.

Pour le fils du président Sékou Touré qui a réagi sur Facebook, le défunt, homme de conviction, humaniste et révolutionnaire dans l’âme est un “homme de paradis”. Message…

#El_Hadj_Momo_Bangoura, un homme de Dieu parce qu’un homme du Peuple.

Nous prions qu’Allah le reçoive dans son beau Paradis. Amina !

Dieu ne se contredisant jamais, Il destine Sa Grande Miséricorde à ceux qui sont reconnaissants. Or, la reconnaissance a caractérisé toute l’existence de ce grand combattant.

Reconnaissance vis-à-vis de sa famille;

Reconnaissance en son Parti ;

Reconnaissance en son Peuple ;

Reconnaissance en Allah !

Je peux donc sans risque de me tromper affirmer que #El_Hadj_Momo_Bangoura est un homme du Paradis.

L’émotion me prive de mots.

En présentant mes plus profondes condoléances à sa famille, aux militantes et militants du PDG-RDA, au Peuple de Guinée, je demanderais au Peuple militant de Guinée de lui accorder les obsèques dues à sa digne et honorable personnalité de grand leader.

Courage camarades et la lutte continue en effet.

Prêt pour la Révolution !

Mohamed Touré

Depuis les États-unis d’Amérique