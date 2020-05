Mohamed Touré rend hommage à Henriette : ‘’vis-à-vis de notre maman Hadja Andrée, elle s’est comportée en fille respectueuse’’

Depuis les Etats-Unis d’Amérique, Mohamed Touré, secrétaire général du PDG-RDA (ancien parti au pouvoir) a rendu un hommage appuyé à l’ex-Première dame de Guinée Henriette Conté, décédée mardi dernier à Conakry des suites de maladie.

« Henriette Conte s’est comportée vis-à-vis de notre Maman Hadja Andrée Touré en fille respectueuse et envers nous-mêmes en sœur aimable », écrit-il sur sa page Facebook.

« Madame Henriette Conté, une Dame qui s’est toujours manifestée dans le sens de l’apaisement. Elle a mené une vie très respectueuse des autres, et a rendu les services qu’elle a pu en son temps.

Henriette Conte s’est comportée vis-à-vis de notre Maman Hadja Andrée Touré en fille respectueuse et envers nous-mêmes en sœur aimable.

En apprenant la triste nouvelle de son rappel à Dieu, le devoir de reconnaissance nous dicte de le faire savoir.

Nous prions Allah, le Très Miséricordieux, de lui accorder les faveurs de Ses enfants qu’Il pardonne. Amina !

À sa famille, nous présentons nos condoléances les plus attristées.

Qu’Allah repende sur notre Nation la paix que Madame Henriette Conté lui a souhaitée et à chaque fois qu’elle a pu, exprimée. Amina ! »