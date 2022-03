Mois de la femme : « la Paysanne Gourmande » organise une journée de dégustation des confitures et fruits  100% bio

En prélude à la journée internationale dédiée à la femme, ‘’la Paysanne Gourmande », en partenariat avec la banque Vista-Gui, sise à Coleyah, dans la Commune de Matam, a organisé une cérémonie de dégustation des produits locaux, pour valoriser la consommation des fruits et légumes bio. Au menu, plusieurs variétés de boissons 100% naturelles, des fruits et légumes, dont entre autres étaient au stand, situé à l’entrée principale de cette banque.

Hier vendredi 4 mars 2022, plusieurs invités se sont succédé durant plusieurs heures pour la dégustation de ces différents fruits, légumes et autres aliments bio.

Interviewée par visioconférence, la Directrice Générale de la Société Guinéenne pour le Développement Durable (SGDD) Mme Virginie Touré, a décliné le but recherché derrière cette exposition de ventre. » J’ai voulu célébrer cette journée à travers mes œuvres, à travers la production des apiculteurs dans diverses activités à travers le pays. On essaye de développer le contenu local et les producteurs qui sont loin qui n’ont pas accès au marché de Conakry et les grandes villes. On va essayer de voir comment les faire travailler que les gens puissent découvrir leurs produits […] . Il faut que nos citoyens arrêtent de consommer les produits pleins de colories chimiques qui leur donnent du diabète et des maladies cardio-vasculaires. Qu’on consomme local, qu’on fasse la promotion de notre contenu local. Il faut qu’on accepte de soutenir l’entrepreneuriat en achetant les produits. Les ananas et autres que nous produisons et sans pesticide et sans OGM. Notre objectif c’est de vraiment promouvoir l’agriculture biologique, mais notre but aussi c’est de faire l’exportation des produits guinéens, pour que la Guinée soit désormais présente dans les grands marchés internationaux à l’image des autres pays et qu’on puisse aller à la conquête du monde. » a-t-elle expliqué, avant de solliciter l’accompagnement des nouvelles autorités en ces termes: « Je veux l’implication du gouvernement guinéen mais aussi du président Mamadi Doumbouya pour qu’ils puissent soutenir l’agro-business. Désormais qu’on retrouve à la Présidence, dans les ministères et lors de tous les ateliers ici en Guinée que des produits Made in Guinea de toutes les variétés même chez les populations. »

Mamadou Sannou Guissé Diallo, responsable RSE à la Vista-Gui trouve ceci comme une grande innovation en Guinée mais surtout au sein d’une banque. « Je viens de goûter mais je trouve que c’est vraiment délicieux. Donc c’est une manière de montrer que nos femmes peuvent faire beaucoup de choses, entreprendre et se surpasser, la preuve est que voici quelque chose qu’une femme a réussi à faire en Guinée malgré toutes les contraintes et les défis mais elle arrive à excéder là-dedans. Donc je demande à tout le monde de la soutenir et de venir déguster. Je demande aussi au gouvernement de soutenir ces dames. Elles se tracassent, elles se lèvent avant tout le monde et se couchent après tout le monde, elles doivent être accompagnées », a-t-il plaidé.

Poursuivant, Keïra M’ma Hawa, Administratrice Générale à Tinkistore, consommatrice depuis un certain temps des produits bio de cette société, dit être satisfaite: « Moi personnellement, j’adore vraiment, je suis là régulièrement pour les achats, les confitures surtout, les jus de fruits naturels et les feuilles de patate. Pour finir, je demande à tout un chacun de cesser de violenter les femmes. »

Pour finir, il faut retenir que cette société évolue également dans la production et la vente d’intrants utilisables en agriculture biologique, la formation et le perfectionnement professionnel des ouvriers agricoles, la production, l’importation, l’exploitation et la vente des semences certifiées agriculture biologique, entre autres.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08