Mois de la femme : le beau geste de Boubacar Yacine Diallo aux femmes de la HAC

A l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme célébrée en différé ce lundi 15 mars par les femmes de la Haute Autorité de la communication (HAC), le président de l’institution, Boubacar Yacine Diallo, a mis à la disposition de ses travailleuses un forage d’une capacité de 10ML.

Cette journée célébrée par la gent féminine de la HAC dans l’enceinte de ladite institution sous le thème ” Rôle des femmes dans la lutte contre la covid- 19” a été marquée par la présence de la ministre des Droits et de l’Autonomisation des femmes, Hawa Béavogui.

Selon le président de la Hac, Boubacar Yacine Diallo: « Il y a 15 ans, j’étais président du CNC au même endroit. Il y a 15 ans il n y avait pas l’eau. Et je suis revenu j’ai trouvé qu’il n’y a pas d’eau. Et j’ai considéré que c’était une priorité. En accord avec mes collègues du collège, j’ai décidé d’offrir de l’eau parce que l’eau ne coule pas bien dans cette zone. Et aujourd’hui, nous sommes heureux d’offrir de l’eau aux femmes d’abord ensuite aux hommes. Au total à l’ensemble des travailleurs avec une capacité installée de 10 ML. Et nous allons continuer à améliorer les conditions de travail de nos camarades ici. », a déclaré Boubacar Yacine Diallo.

Ce geste du président de la HAC est salutaire, a indiqué la ministre Hawa Béavogui. Cela représente l’amélioration du cadre de travail. Cette journée célèbre les efforts des femmes. C’est une occasion pour les organisations étatiques et non étatiques de pouvoir dresser un bilan et aussi présenter un document de plaidoyer pour pouvoir améliorer davantage la condition de la femme », dit-elle.

Faisant allusion au thème ” Rôle des femmes dans la lutte contre la covid-19″ retenu par les organisatrices de l’évènement, madame la ministre a rappelé que les femmes sont au cœur de l’équilibre sanitaire, économique et social: « Nous sommes le baromètre de la société. Nous sommes les plus exposées, mais vu que nous sommes les plus exposées, on a très tôt eu cette prise de conscience à pouvoir nous impliquer davantage dans le processus de lutte de la covid-19. »

Au nom des bénéficiaires, Mme Kaba, Fanta Dopavogui a remercié le président Yacine Diallo pour le cadeau. « L’eau c’est la vie, la femme c’est la vie. Donc, nous avons bien apprécié cette attitude du président de la HAC, nous l’en remercions. Nous sommes très contentes de lui. »

Elisa Camara

+224 654 95 73 22