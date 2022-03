Mois de la femme : le département en charge des Télécommunications récompense ses meilleures travailleuses

A travers une cérémonie festive, le département en charge des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique a célébré ce mercredi 30 mars 2022, la femme guinéenne en générale et celles qui évoluent dans ses différentes directions et services. Ce, à l’occasion du mois de mars dédié aux femmes du monde.

Ladite cérémonie a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, du ministre tchadien de l’enseignement supérieur et de l’innovation en visite de travail en Guinée, et de plusieurs autres invités de marque.

Devant plusieurs femmes travailleuses de son département en liesse, la ministre Aminata Kaba n’a pas manqué de mot pour magnifier leurs efforts de tous les jours. « Aujourd’hui, on ne célèbre pas que les femmes. On célèbre aussi l’unité dans le secteur des postes et des télécommunications. Parce que comme le dit chaque fois le chef de l’Etat, Colonel Mamadi Doumbouya, il est important que la Guinée montre un nouveau visage, une nouvelle dynamique à travers son gouvernement (…) Il est il important de rappeler que nous les femmes, nous représentons le baromètre de la société. Que se soit des femmes au foyer ou des femmes dans des positions de responsabilité, nous devons montrer l’exemple que nous devons construire cette nation. Donc, continuer sur ce que vous faites », dira-t-elle.

Poursuivant, elle a tenu à mentionner : « Aujourd’hui, on n’est là pour célébrer et magnifier le leadership des femmes, l’autonomisation des femmes et le droit des femmes. Et montrer qu’aujourd’hui, ce que les hommes font, nous le font dix fois mieux qu’eux. Nous sommes mères, épouses, nous travaillons à la maison et au bureau. N’ayez pas honte de déclarer vos compétences, le pouvoir se prend, ayez donc confiance en vous… »

Patronne du ministère en charge des femmes et des personnes vulnérables, la ministre Aicha Nanette Conté a remercié sa collègue des Postes et Télécommunications pour cette ‘’belle’’ initiative en faveur des femmes de son département.

Elle a en outre invité toutes les femmes guinéennes à s’impliquer par la plus belle manière dans l’édification d’une Guinée unie et prospère.

Au nom de l’ensemble des femmes de ce ministère, la responsable du service genre et équité a salué leur ministre et ses proches collaborateurs pour l’organisation de ladite cérémonie, avant de s’engager à accompagner leur ministère dans l’atteinte de ses objectifs.

« Nous sommes fières en tant que femmes cadres du ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique de participer à cette cérémonie de distinction des cadres féminins de notre département à l’occasion du mois de la femme. C’est une occasion pour nous de remercier notre ministre pour initier cette activité dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Merci à madame la ministre pour la reconnaissance. Nous femmes de ce ministère que vous avez en charge de conduire, vous accompagnerons dans l’atteinte des objectifs à nous assignés. Aussi, à travers le service genre et équité que j’ai l’honneur de diriger, nous nous engageons auprès de vous pour accompagner la refondation de l’Etat prônée par le CNRD et le Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition », dira-t-elle entre autres avant de saluer le courage et le leadership de la ministre Aminata Kaba.

La cérémonie a pris fin par la remise des satisfécits et de tablettes à plusieurs femmes travailleuses dudit département. Une manière d’encourager le mérite.

Youssouf Keita

