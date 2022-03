Mois de la femme:  les femmes du CNT volent au secours des démunis de la Cité de solidarité 

Pour clôturer le mois de la femme en beauté, les femmes du Comité national de la transition ( CNT) ont fait parler leurs cœurs ce jeudi 31 marsvaux pensionnaires de la Cité de solidarité de Jean Paul 2, située dans la commune de Ratoma.



Ces femmes, à leur tête, la deuxième vice- présidente du CNT, Hadja Maimouna Yombouno, ont offert aux démunis des articles composés de matelas, de sacs de riz, de sacs de sucre et de cartons contenant des papiers Bristol pour des élèves non voyants.

Selon la conseillère nationale et porte-parole de circonstance, Mme Condé Aminata Bah: » cette idée est partie de toutes les femmes du CNT. Nous étions le 08 mars à l’intérieur du pays. Donc, au retour, nous avons décidé de faire un don aux pensionnaires de la Cité de solidarité. Ce don est composé de riz, de sucre, de matelas et de papiers Bristol pour les non voyants. L’ initiative est des 25 conseillères du CNT. Chacune a donné de sa poche pour faire ce don ».



De son côté, le directeur général de la Cité de solidarité, Ousmane Touré, s’est réjouit de ce geste de la gent féminine du CNT. » Nous remercions très sincèrement les conseillères nationales du CNT. Le geste nous va tout droit au cœur. Parce que penser à une couche si vulnérable, ça nous a vraiment touchés ».

S’agissant de la répartition de ce don, le chef de la Cité de solidarité précise: » nous allons donner la priorité aux femmes enceintes et aux vieux ».

Elisa Camara

+224654957322