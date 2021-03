Mois des femmes : le Chargé d’Affaires a.i de l’Ambassade des USA rencontre la ministre des Droits et de l’Autonomisation des femmes

Aujourd’hui, le Chargé d’Affaires par intérim M. Steven Koutsis a reçu la Ministre des Droits et de l’Autonomisation des femmes, Mme. Hawa Béavogui, pour commémorer le Mois de l’histoire des femmes et la Journée internationale de la femme. Leur rencontre a porté sur les questions relatives aux droits des femmes et sur les actions menées par l’Ambassade des États-Unis sur le terrain pour soutenir activement l’autonomisation des femmes. La Ministre Béavogui s’est également entretenue avec la Directrice adjointe de la Mission de l’USAID en Guinée, Mme. Izetta Minko-Moreau, et a été informée des programmes en cours de l’USAID axés sur les droits et l’autonomisation des femmes, notamment la promotion de l’égalité des sexes, le renforcement de la gouvernance démocratique, l’atténuation des conflits interethniques et l’amélioration de la santé maternelle et infantile.

Le Chargé d’Affaires Koutsis a souligné le rôle vital que jouent les femmes dans la formation et le renforcement de nos communautés, de nos familles, de nos gouvernements et de nos entreprises. L’Ambassade des États-Unis à Conakry célèbre la vision, le leadership et le courage des femmes leaders du monde entier et réaffirme notre engagement à promouvoir l’égalité des chances pour les femmes partout dans le monde.

Le Chargé d’Affaires était accompagné du Premier Conseiller, de la Conseillère Politique et Economique, de la Conseillère Culturelle et de Presse et de la Directrice adjointe de l’USAID. La Ministre des Droits et de l’Autonomisation des femmes était accompagné du Directeur Général de la Division “Genre et Equité” ainsi que du Directeur Général adjoint de la Division “Genre et Equité”.

