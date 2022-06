Monnaie Electronique en Guinée : les acteurs menacent d’aller en grève à partir du 20 juin prochain

Les prestataires de la monnaie électronique de Guinée regroupés au sein du syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée (S.A.M.E.L-G) entendent suspendre toutes leurs activités sur toute l’étendue du territoire national. A partir du lundi 20 juin, pas transfert de crédit, pas de dépôt, ni de retrait sur orange jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.

Cette annonce a été faite ce mercredi 15 juin 2022 par le Syndicat des Acteurs de la Monnaie Électronique de Guinée (SAMEL-G) au cours d’une conférence de presse à la maison commune des journalistes. Dans une déclaration, Lancinet Fofana, secrétaire aux négociations, dira qu’ils rencontrent de multiples problèmes dans l’exercice de leur travail.

« Sur ce, nous avons décidé de nous faire entendre en interpellant l’opinion nationale ainsi que nos partenaires sur ceci. Les risques auxquels nous faisons face aux attaques des bandits, interférence des arnaqueurs, erreurs de dépôts, rencontre d’innombrables faux billets. En dépit de ces risques énumérés et malgré nos maigres commissions, nous avons vu nos commissions diminuer quatre (4) fois de suite en un laps de temps. Nous rappelons que ces diminutions sont faites de façon unilatérale sans aucune explication aux agents de PDV. Depuis le 1er juin 2022, nous avons constaté que OFMG est en train de prélever les 18% de façon illégale de nos maigres commissions. Ensuite, OFMG dit avoir répondu à l’appel de ses clients et les PDV n’ont constaté aucune diminution, mais plutôt modification. Cette modification a négativement impacté les PDV. Maintenant aucun dépôt à distance n’est autorisé », a-t-il déclaré.

Ils appellent donc tous les distributeurs Orange à se rallier à eux pour défendre leurs intérêts communs. Avant de revenir à la société Orange Guinée et à l’Etat guinéen.

« A Orange Guinée, nous demandons la levée de suspension de tous les numéros suspendus, nous demandons 50% de commissions sur les retraits, l’affichage de l’identité d’un client avant la confirmation, la création d’une plateforme multi-acteurs (orange, ADMEG COLLECT GUI), l’arrêt du prélèvement des 18% sur nos commissions et le remboursement des 18% prélevés depuis le 1er juin 2022. Et la population: nous vous appelons de prendre les dispositions nécessaires avant le 20 juin 2022, et le SAMEL-GUl s’excuse pour ce désagrément qui est indépendamment de notre volonté. Nous demandons aux autorités compétentes, de s’impliquer davantage pour la régulation des opérateurs téléphoniques afin de mieux nous aider dans l’exercice de notre travail. Pour finir, nous rappelons que les agents PDV qui font orange money sont la plupart des pères et des mères de famille, des diplômés sans emploi et même des étudiants qui, à travers cette activité paient les frais liés à leur scolarité, sans oublier que nous payons des taxes, le loyer etc…C’est dans cette lancée que le SAMEL GUINÉE décide de lancer une grève générale illimitée sur toute l’étendue du territoire National à partir du lundi 20 juin 2022 Orange (Dépôt, retrait, transfert crédit, activation et réactivation des puces », a annoncé Lancinet Fofana.

Pour finir, le SAMEL appelle tous les PDV à respecter le mot d’ordre de grève et que d’autres jours de grève seront énoncés pour les jours qui suivent si nos revendications ne seront pas prises en compte.

Christine Finda Kamano

