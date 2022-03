Montée en flèche des cas de viol collectif à Kankan : l’Action sociale se fait entendre et interpelle la population￼

Le phénomène de viol refait surface dans la région administrative de Kankan, avec deux cas de viol collectif enregistrés en l’espace d’une semaine dans la commune urbaine. Face à cette recrudescence, l’inspection régionale de l’action sociale de Kankan fustige le comportement des présumés violeurs et appelle la population à la dénonciation des cas de viol, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

Fatoumata Keita une dame mariée et une autre jeune fille de 16 ans, sont les dernières victimes de viol collectif à Kankan. L’une a été abusée à Bordo et l’autre à Madina deux (2) quartiers périphériques de la commune urbaine. Selon le chargé des questions de l’enfance au service régional de l’action sociale de Kankan, c’est le troisième cas de viol enregistrés dans la région à leur niveau en seulement une dizaine de jours. Chose qu’il déplore à plus d’un titre. Mohamed Keita :

« Le viol collectif était rare mais en ce début d’année 2022, nous avons constaté que les jeunes se sont adonnés à cette pratique de viol collectif. C’est le troisième cas qu’on est en train de gérer dans la région. Nous, l’action sociale, nous déplorons et condamnons avec la dernière énergie ces attitudes des violeurs. »

Si certains pensent que l’action sociale a les capacités nécessaires pour condamner des présumés violeurs, Mohamed Keita précise « Nous sommes censés veiller à l’application des textes de lois mais nous ne sommes pas une structure d’application des textes de lois. On dénonce les cas de viol, on accompagne les victimes en justice et on suit la procédure pour savoir si la loi est appliquée. Si ce n’est pas appliqué, notre seul moyen serait de faire un rapport et de le remonter à la hiérarchie. »

Les auteurs du derniers cas de viol collectif ont été épinglés par la garnison militaire grâce à la collaboration d’un citoyen qui les a dénoncés, c’est pourquoi M. Keita lance une invite à la population en ces termes :

« Dans tous les grands pays du monde c’est la population qui signale les cas de violation des droits de l’homme, il faut qu’en Guinée les populations prennent l’habitude de signaler les cas de violation des droits de l’homme parce que c’est très important. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

