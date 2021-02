Monument des Martyrs du 22 novembre transformé en espace publicitaire : le coup de sang de Oyé Béavogui…

Incroyable ! Le Monument des Martyrs du 22 novembre 1970 situé dans l’enceinte du palais du peuple à Kaloum est soudainement devenu un espace publicitaire pour des personnes cupides. Stupéfait par cette absurdité, le secrétaire général par intérim du PDG RDA (ancien parti au pouvoir) Oyé Béavogui a eu un coup de sang. Réaction…

« C’est avec une réelle désapprobation que je m’exprime, car Il est inconcevable et inadmissible que ”LE MONUMENT DES MARTYRS DU 22 NOVEMBRE 1970” fasse l’objet d’une telle absurdité. Comme ce fut le cas du ”MAUSOLÉE DE CAMAYENNE”. C’est la bassesse de la bassesse.

Transformer ce monument en espace privé et publicitaire est la preuve d’une ignoble indignité de la part de ceux qui ont fait et permis de telle attitude, c’est flétrir, la mémoire collective.

L’Etat doit, ayant la prérogative de veiller et de protéger les acquis de la Nation contre toutes formes de vandalisme ou de sabotage de quelque nature que ce soit, et sous aucun prétexte, s’il y a lieu, de sanctionner à la dimension des faits, bref, de dire le droit en poursuivant les responsables de cette nouvelle agression contre le Peuple souverain de Guinée, et à défaut de poursuite, Il sera désormais limpide pour nous que l’Etat guinéen manque de responsabilité ou de volonté pour la pérennisation et le parachèvement dans le cadre de la gestion du patrimoine culturel et historique. Heureusement que nous venons d’assister à la création d’un département de tutelle, voyons ce qu’il vaudra.

Nous espérons que nos acquis historiques seront au centre du débat pour rendre au Peuple de Guinée sa fierté et sa grandeur de pouvoir faire de la culture l’identité remarquable de tout un Peuple comme l’a toujours fait le PDG-RDA sous l’égide du Responsable Suprême de la Révolution, le Président Ahmed Sékou Touré.

