Morissanda après l’accord avec la Cedeao : « l’arbre à palabres africain ne produit pas de fruits sanctions »

Les experts de la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et ceux de la Guinée ont trouvé un compromis sur la durée de la transition guinéenne fixée désormais à 24 mois. Ce compromis intervient à la veille de l’échéance de l’institution sous-régionale accordée à la Guinée pour élaborer une durée raisonnable de la transition et un chronogramme.

Le ministre des affaires étrangères de la Guinée n’a pas tardé à réagir sur sa page Facebook sur l’accord trouvé entre les deux parties.

Pour Morissanda Kouyaté, l’arbre à palabres africain ne produit pas de fruits de sanctions.

Le chef de la diplomatie guinéenne a remercié la commission, le médiateur de la CEDEAO Boni Yayi d’avoir écouté et compris le message de la Guinée.

« L’arbre à palabres africain ne produit pas de fruits sanctions. La Guinée est membre fondateur de la CEDEAO. Merci aux Chefs d’Etats, à la Commission et au Médiateur de la CEDEAO d’avoir écouté et compris le message de notre cher pays. La lutte continue », a réagi Morissanda Kouyaté.

Il reste désormais à savoir si la CEDEAO va s’accorder avec les autorités guinéennes sur le début des 24 mois de la transition.

Sadjo Bah